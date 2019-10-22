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22.10.2019 14:24
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон о праве судебных приставов рассылать SMS

Текст: Юрий Политов
Судебные приставы получают право с согласия гражданина направлять ему извещения в виде СМС, а граждане смогут обжаловать действия сотрудников службы через портал госуслуг. Соответствующий закон во вторник принят Госдумой в третьем чтении.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Госдума упрощает взаимодействие граждан с Федеральной службой судебных приставов (ФСПП).

"Фактически мы выводим взаимодействие гражданина и службы судебных приставов в режим онлайн, когда без долгих очередей, без ожидания можно очень просто и быстро в электронной форме и направить запрос, и получить исчерпывающую информацию", - заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, выступившая одним из инициаторов поправок.

Фото: Григорий Сысоев/ ТАСС
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Изменения вносятся в закон "Об исполнительном производстве". Любая информация, в том числе процессуальные документы, получаемые в ходе исполнительного производства, будут доступны сторонам в форме электронных документов на портале "Госуслуги".

Пристав сможет извещать должника путем отправки ему СМС-сообщения.

В закон уточняется, что содержание извещения, направляемого посредством передачи короткого текстового сообщения, установит сама ФССП.

Предусматривается и возможность подачи жалобы на постановление должностного лица ФССП или его действия (бездействие) через единый личный кабинет на портале госуслуг "в порядке, установленном правительством РФ".

Оговаривается, что переход на новый формат возможен только с согласия самого гражданина. Так, согласие на извещение посредством CMC должно быть подтверждено распиской, в которой наряду с данными о гражданине и его согласием на уведомление указывается номер его мобильного телефона, говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что в случае одобрения Совфедом и подписания президентом закон заработает с 1 января 2020 года.

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