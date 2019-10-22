Государство защитит вложения граждан в страхование жизни

Для защиты вложений граждан в страхование жизни будет создана система, аналогичная действующей на рынке вкладов. Предполагается, что она заработает в 2021 году.

В случае банкротства страховщика его обязательства перед клиентом по договору страхования жизни в пределах 1,4 миллиона рублей будут исполнены за счет гарантийного фонда. Он будет формироваться за счет взносов страховых компаний.

Концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни разработал Банк России. Документ уже прошел обсуждение в министерстве финансов. В дальнейшем планируется привлечь к дискуссии профессиональное и экспертное сообщество, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.

Гарантирование инвестиционного дохода, если он предусмотрен договором страхования жизни, устанавливать не планируется, уточнили в ЦБ.

Членство в системе станет обязательным для всех страховщиков жизни. Ее администратором станет Агентство по страхованию вкладов. Эксперты перспективу появления системы гарантирования в целом оценивают положительно.

"К резкому росту вложений в страхование жизни запуск системы гарантирования, возможно, и не приведет. Громких историй, связанных с банкротством страховщиков и неисполнением обязательств перед клиентами, на рынке не было: вряд ли граждан от вложений в страхование жизни останавливает именно отсутствие защиты со стороны государства, - говорит гендиректор аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев. - Но на определенное повышение интереса к таким продуктам страховщики могут рассчитывать".

При этом участие в системе гарантирования для них самих скорее всего не будет связано с большой финансовой нагрузкой. По крайней мере для банков базовая ставка взносов в систему страхования вкладов установлена на вполне приемлемом уровне, добавляет Самиев.

По словам главы Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, страховому сообществу совместно с регулятором и Минфином предстоит провести большую совместную работу по расчету необходимых платежей для формирования фонда и определению порядка осуществления выплат из него. Создание системы гарантирования на рынке страхования жизни может стать одним из первых важных шагов по включению страховщиков жизни в пенсионную систему, считают в ВСС.

"Решение регулятора уравнять в правах на гарантирование инвестиций клиентов банков, НПФ и страховых компаний особенно важно с учетом готовящихся нововведений в системе негосударственного пенсионного обеспечения", - согласен главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. По его словам, теперь в лице страховых продуктов у граждан появится хорошая альтернатива услугам НПФ и банковским депозитам для формирования долгосрочных сбережений.

Проведенный в июле этого года опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что более половины россиян выступают за многообразие финансовых инструментов для формирования накоплений после выхода на пенсию, напоминает Игорь Юргенс. Однако рассматривать различные варианты накоплений после выхода на пенсию многие люди готовы лишь при условии гарантирования государством сохранности вложенных средств.