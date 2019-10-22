Государство защитит вложения граждан в страхование жизни

Новости

Режиссер "Стражей Галактики" продолжил спорить со Скорсезе и Копполой 19:26
Пойманная с кокаином в трусах актриса Бочкарева пожаловалась на травлю 19:20
Против Порошенко открыли уголовное разбирательство из-за халатности 19:13
Nissan освежил полноразмерный пикап Titan 19:01
В Сочи космонавтов научат выживать в случае ЧП при посадке 18:58
Путин и Эрдоган беседуют шестой час 18:54
Под Ростовом произошла перестрелка: пять погибших и двое раненых 18:38
Тела погибших на руднике "Таймырский" рабочих подняли на поверхность 18:23
В Госдуме предложили запретить отключать отопление и воду за долги 18:19
Кадыров стал рекордсменом по установлению рекордов 18:07
Ford готовит кроссовер в стиле Bronco 18:03
Осквернившие Вечный огонь в Волгограде не были военными 17:48
Экс-замглавы минэкономики Украины задержали по подозрению в госизмене 17:41
В Нижегородском кремле поймали лисицу 17:40
Названы самые красивые города России для осенних путешествий 17:36
Суд в Польше разрешил выдать России экс-главу НПО "Космос" 17:25
Видео: в Риме роботы сыграли в футбол 17:24
Житель Дагестана заставил жену сделать аборт, узнав пол ребенка 17:19
Диетолог рассказала о самом полезном чае 17:18
Названа стоимость золота, найденного на месте ЧП под Красноярском 17:15
Фонды "Царского Села" пополнились фарфором из Рафаэлевского сервиза 17:14
"Локомотив" обыграл "Ювентус" в Юношеской лиге УЕФА 17:14
Певицу Valentina госпитализировали после избиения в московской клинике 17:06
В Москве откроют горячую линию по качеству овощей и фруктов 17:05
Собянин объявил о новой программе выдачи бесплатных лекарств москвичам-сердечникам 16:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
22.10.2019 18:17
Рубрика: Экономика

Полис на гарантии

Государство защитит вложения граждан в страхование жизни
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(7996)
Для защиты вложений граждан в страхование жизни будет создана система, аналогичная действующей на рынке вкладов. Предполагается, что она заработает в 2021 году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В случае банкротства страховщика его обязательства перед клиентом по договору страхования жизни в пределах 1,4 миллиона рублей будут исполнены за счет гарантийного фонда. Он будет формироваться за счет взносов страховых компаний.

Концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни разработал Банк России. Документ уже прошел обсуждение в министерстве финансов. В дальнейшем планируется привлечь к дискуссии профессиональное и экспертное сообщество, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Фото: Пресс-служба ПАО "САК "Энергогарант"
Рынок страхования растет за счет продуктов для физлиц

По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.

Гарантирование инвестиционного дохода, если он предусмотрен договором страхования жизни, устанавливать не планируется, уточнили в ЦБ.

Членство в системе станет обязательным для всех страховщиков жизни. Ее администратором станет Агентство по страхованию вкладов. Эксперты перспективу появления системы гарантирования в целом оценивают положительно.

"К резкому росту вложений в страхование жизни запуск системы гарантирования, возможно, и не приведет. Громких историй, связанных с банкротством страховщиков и неисполнением обязательств перед клиентами, на рынке не было: вряд ли граждан от вложений в страхование жизни останавливает именно отсутствие защиты со стороны государства, - говорит гендиректор аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев. - Но на определенное повышение интереса к таким продуктам страховщики могут рассчитывать".

При этом участие в системе гарантирования для них самих скорее всего не будет связано с большой финансовой нагрузкой. По крайней мере для банков базовая ставка взносов в систему страхования вкладов установлена на вполне приемлемом уровне, добавляет Самиев.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости www.ria.ru
Электронное страхование растет быстрее рынка

По словам главы Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, страховому сообществу совместно с регулятором и Минфином предстоит провести большую совместную работу по расчету необходимых платежей для формирования фонда и определению порядка осуществления выплат из него. Создание системы гарантирования на рынке страхования жизни может стать одним из первых важных шагов по включению страховщиков жизни в пенсионную систему, считают в ВСС.

"Решение регулятора уравнять в правах на гарантирование инвестиций клиентов банков, НПФ и страховых компаний особенно важно с учетом готовящихся нововведений в системе негосударственного пенсионного обеспечения", - согласен главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. По его словам, теперь в лице страховых продуктов у граждан появится хорошая альтернатива услугам НПФ и банковским депозитам для формирования долгосрочных сбережений.

Проведенный в июле этого года опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что более половины россиян выступают за многообразие финансовых инструментов для формирования накоплений после выхода на пенсию, напоминает Игорь Юргенс. Однако рассматривать различные варианты накоплений после выхода на пенсию многие люди готовы лишь при условии гарантирования государством сохранности вложенных средств.

Экономика Страхование Госфонды и контрольные органы Центральный банк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минсельхоз: Цены на гречку не изменятся
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский"
Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ
Число жертв трагедии на дамбе под Красноярском возросло до 17 человек
Количество заключенных в России достигло исторического минимума