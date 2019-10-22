Гречка может подорожать на 25-50%

Цены на гречку в России в ближайшее время могут вырасти. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на крупных ретейлеров. Рост в среднем составит до 25%.

По словам исполнительного директора ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова, цены могут повыситься еще больше - до 30%. В свою очередь представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети "Командор" Владимир Русанов оценил максимальное повышение стоимости уже в 50%, до 59 рублей за один килограмм.

При этом в прежние годы гречка дешевела. Аграриям пришлось снижать площади под эту культуру, после чего гречки стало меньше. Кроме того, поставщики гречихи стали придерживать ее в надежде на рост цен.