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22.10.2019 13:54
Рубрика: Общество

Группа компаний "Просвещение" налаживает экспорт российского образования

Текст: Анастасия Камзолова
Учебники по математике группы компаний "Просвещение" были признаны лучшими в своей номинации на недавно прошедшей Первой Ташкентской международной книжной выставке-ярмарке.

Как отмечают эксперты, переведенные на узбекский, кыргызский и таджикский языки пособия авторского коллектива во главе с Марией Моро - только один из многочисленных ярких брендов российского образования, которые, по прогнозам, в будущем станут все активнее завоевывать популярность за рубежом.

Инструмент культурного взаимодействия

По словам президента ГК "Просвещение" Михаила Кожевникова, сегодня, в условиях глобализации, система образования обеспечивает разноплановую трансляцию культурных достижений.

"С одной стороны, речь идет о передаче национальной культуры от поколения к поколению, что способствует сохранению духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа, - говорит Михаил Кожевников. - Но также образование воспитывает человека, открытого для взаимодействия с другими культурами, гармонизируя его взгляды и содействуя формированию толерантного взгляда на мир, готовности к сотрудничеству и способности использовать продуктивный опыт".

По сути, современная школа является одновременно очагом национальной культуры и средой цивилизованного диалога культур. Последний фактор, отмечают в "Просвещении", особенно важен во взаимоотношениях России и стран СНГ.

"Для России сотрудничество с СНГ - это приоритетное направление внешней культурной политики, тем более что общего у нас гораздо больше, чем различий", - напомнил Кожевников.

В частности, объединяющим элементом является культивируемая с детства любовь к чтению. Немаловажным фактором является и общая историческая память. Не случайно решением Совета глав государств СНГ 2019 год объявлен Годом книги, а 2020-й станет Годом Победы в Великой Отечественной войне.

Приоритет национальной важности

Для группы компаний "Просвещение" как для национального образовательного интегратора взаимодействие с государствами-членами СНГ, по словам Михаила Кожевникова, тоже является несомненным приоритетом в вопросе экспорта лучших разработок за рубеж.

Учебники издательства использовались на территории бывших союзных республик еще с 30-х годов прошлого века. И сегодня подготовка учебников и учебно-методических пособий, в том числе и цифровых, является одним из основных направлений сотрудничества компании со странами СНГ.

По мнению Кожевникова, еще одним важнейшим направлением совместной деятельности является повышение квалификации педагогов и управленческого звена системы образования. Кроме того, "Просвещение" активно занимается созданием площадок, в том числе виртуальных, предназначенных для консультаций ведущих специалистов, общения учителей и обмена опытом на постсоветском пространстве.

Большую поддержку оказывает российский образовательный интегратор зарубежным школам и в вопросе поставок оборудования для классов предпрофильного образования. Еще одно направление деятельности компании - реализация проектов, способствующих повышению интереса к русскому языку. Стоит отметить и тот факт, что группа проводит различные конкурсы для детей и молодежи, способствующие укреплению дружбы и взаимопонимания.

Российское качество по международным меркам

"Важное направление нашей совместной работы - обеспечение качества контента", - отметил Михаил Кожевников.

Поэтому, по его словам, компания сохраняет традиционно высокое для российских учебных материалов качество, но адаптирует их под особенности национальных образовательных программ. Так, например, в задачах по математике для узбекских школьников вместо "рублей" используются "сумы". Иллюстративная часть учебных пособий также содержит картинки, характерные для определенной страны.

Особая забота компании - контроль качества самих изданий, поскольку безопасными в использовании можно признать только оригинальные материалы, а не подделки. Кожевников напомнил, что недавно в Кыргызстане была изъята партия контрафактных учебников, выпущенных под маркой "Просвещения".

Компания, подчеркнул президент ГК "Просвещение", постоянно "оказывает содействие правоохранительным органам на местах в борьбе с незаконным использованием объектов интеллектуальной собственности" и выступает за цивилизованную торговлю учебной литературой.

Только такой подход может способствовать решению общей задачи - передаче современных знаний и формированию у выпускников школ навыков XXI века. В этом смысле российская система образования развивается полностью в русле мировых тенденций, все больше открываясь миру и становясь участником глобальной конкуренции.

"Образование давно является визитной карточкой России", - подчеркнул Михаил Кожевников.

И сегодня по ряду показателей качества мы опережаем многие страны, что дает все основания прогнозировать рост доли российских образовательных продуктов и услуг на мировой арене.

Общество
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