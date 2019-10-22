Инновации будут активнее применяться в здравоохранении России

На форуме "Открытые инновации" компания "АстраЗенека" подписала меморандум о сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром радиологии Минздрава России и российской компанией "Р-Фарм". Это партнерство возникло неслучайно. В мире активно развивается диагностика генетических изменений для прогноза течения заболевания и назначения современных таргетных схем терапии. По данным FDA и европейских агентств, более 70% лекарственных препаратов, которые находятся в разработке, потребуют выявления биомаркеров, наличие или отсутствие которых позволяет принять решение о назначении терапии.

У российской онкологии есть опыт применения подобного тестирования, но эти методы не позволяют выявлять весь спектр мутаций, чтобы использовать возможности современных противоопухолевых препаратов в полной мере. Они разрознены, порой на все анализы просто не хватает образца ткани, и пациент не получает все положенные в его случае тесты. Во множестве тестов врачу не всегда просто сориентироваться и понять, какие именно необходимо назначить при конкретной форме заболевания и в какой последовательности. Из-за того, что тесты выполняются каждый по отдельности, время лабораторного исследования растягивается, и подчас мутация, которая может стать ключом к успешному лечения, выявляется слишком поздно.

Эти проблемы может решить внедрение тестирования методом массового параллельного секвенирования (NGS). В отличие от традиционных методов, он позволяет выявить множество клинически значимых мутаций, в том числе и ранее неизвестных, в рамках одного анализа. Тесты больше не придется выполнять один за другим, и образец тканей опухоли не закончится в самый ответственный момент. Но сейчас в России не существует ни одного валидированного и зарегистрированного решения, позволяющего осуществлять анализ панелей генов методом NGS. Партнеры совместно будут работать над обеспечением доступности для российских пациентов этого инновационного комплексного исследования. Исследования будут проводиться на базе ведущих молекулярно-генетических лабораторий. Партнеры также будут способствовать появлению на рынке зарегистрированных тест-систем российского производства для анализа панелей генов и повышению доступности молекулярно-генетического тестирования для пациентов.

Здравоохранение стало одной из первых отраслей, начавшей применять возможности Интернета вещей - всевозможные "умные" устройства уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. Медицинская сфера будет все более персонифицированной и ориентированной на потребности пациента. Сегодня уже доступны технологии удаленной диагностики, назначения терапии, выполнения операций, мониторинга состояния пациента и многое другое. Это не означает, что "робот заменит человека", напротив, Интернет вещей поможет специалистам здравоохранения работать эффективнее.

В компании называют три основные области, в которых цифровые разработки будут способствовать повышению эффективности здравоохранения: возможность предоставлять более персонализированную помощь пациентам, возможность приблизить пациента к врачу, улучшение взаимодействия между врачами. Большие возможности есть также у систем поддержки принятия врачебных решений, а также у диагностики на основе искусственного интеллекта, например, в ходе эндоскопического исследования. Такие системы уже созданы российскими научными центрами, и, возможно, они будут представлены и получат дальнейшее развитие в Центре инноваций.

В отечественном здравоохранении идет процесс цифровизации, предусматривающий переход к электронным медицинским картам и формированию на их базе реестров пациентов. Это позволит повысить эффективность бюджетных расходов и рациональность применения терапии, существенно расширит число пациентов, получающих адекватную помощь.

Сегодня в зарубежных странах формируется новый подход - ценностно-ориентированное здравоохранение (value-based healthcarе), который ориентирован на оптимизацию затрат и результатов лечения. Использование такого подхода возможно лишь при условии широкомасштабного внедрения цифровых технологий в практическое здравоохранение. Успешный опыт по их внедрению и практику построения пациент-ориентированных экосистем уже накоплен в различных странах. Российское здравоохранение может перенять имеющийся опыт, адаптировав его под свои особенности. Иностранные фармкомпании заявляют, что готовы поддержать министерство здравоохранения при внедрении цифрового контура в России и интегрировании оптимальных решений в систему здравоохранения.

Компания "АстраЗенека" обладает сильными позициями в России. Она расширяет собственное производство, ведет большую программу клинических исследований, в которой уже приняли участие более 3300 российских пациентов, активно развивает локальные партнерства с научным сообществом и уделяет большое внимание развитию научно-исследовательского потенциала.

Справка

"АстраЗенека" является международной, научно-ориентированной биофармацевтической компанией, нацеленной на исследование, разработку и вывод на рынок рецептурных препаратов преимущественно в таких терапевтических областях, как онкология, кардиология, нефрология и метаболизм, и респираторные заболевания. Компания представлена более чем в 100 странах мира, а ее инновационные препараты используют миллионы пациентов во всем мире. За 26 лет присутствия в России компания вывела на рынок более 40 инновационных препаратов, локализовала свое производство. Два инновационных препарата компании получили положительные заключения о внесении в перечни ЖНВЛП и ОНЛС. Один из них является единственным таргетным препаратом для лечения пациентов с немелкоклеточным раком легкого с генетической мутацией. Он позволяет значительно улучшить качество жизни пациентов и контролировать заболевание.