С 1 января 2020 года маркировка лекарственных препаратов станет обязательной. Она должна способствовать устранению подделок и контрафактной продукции, а также предотвращать вторичное появление лекарств на рынке.

В связи с этим в Госдуме недавно состоялись парламентские слушания по внедрению системы маркировки лекарственных средств. В слушаниях приняли участие представители органов исполнительной власти, фармпроизводители, руководители аптечных и пациентских сообществ. Особенно подробно обсуждалась готовность отрасли к реализации закона о маркировке.

Напомню, что сейчас в нашей стране действуют более тысячи предприятий, выпускающих лекарства, около 2,5 тысячи дистрибьюторов, 35 тысяч аптек и медицинских учреждений. Из них только 15% организаций зарегистрировались в системе мониторинга движения лекарственных препаратов.

Что касается производителей, то сегодня лишь 45% их упаковочных линий имеют технические устройства, необходимые для нанесения маркировки, остальные либо находятся в процессе дооснащения, либо только ожидают поступления оборудования. По словам руководителей аптечных ассоциаций, готовность аптек в различных регионах разная: от 12% до 40%. Однако в данном случае речь идет только о сетевых аптеках. Как обстоит дело с одиночными аптечными пунктами - неизвестно. Итоги эксперимента по маркировке, который проводился в некоторых субъектах Федерации с 1 января 2017 года, планируется подвести лишь 1 февраля 2020 года.

Другая важная тема, которая поднималась на парламентских слушаниях, - это повышение цен на лекарства. В результате внедрения системы маркировки среднее удорожание стоимости одной упаковки составит 2 рубля.

Однако для дешевых препаратов это удорожание может оказаться существенно больше, поскольку качество их упаковки низкое, скорость их маркировки выше, а значит, неминуемо увеличится брак и себестоимость продукции. Конечно, повышение цен ни в коем случае не коснется лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Но те дешевые лекарства, которые не входят в этот перечень, могут или резко подорожать, или вообще исчезнуть ввиду их низкой рентабельности.

Наконец, еще одна значимая проблема - частое изменение нормативных документов и технических заданий, касающихся системы маркировки. Это волнует в первую очередь фармпроизводителей, которым приходится каждый раз перестраиваться.

Для устранения данных проблем нами, во-первых, готовится поправка в закон о маркировке, устанавливающая переходный период до 1 июля 2020 года, в течение которого все производители, аптеки и медицинские учреждения смогут плавно войти в новую систему: в течение полугода никакие санкции в отношении них применяться не будут. Во-вторых, мы предложили правительству подвести итоги эксперимента по маркировке не 1 февраля 2020 года, а 1 ноября 2019 года. В-третьих, мы рекомендовали провести полномасштабное тестирование системы мониторинга движения лекарственных препаратов до 1 декабря текущего года и представить к этому же времени развернутую информацию о готовности участников рынка. В-четвертых, мы попросили к 1 декабря окончательно утвердить все нормативные и технические документы по маркировке. В-пятых, мы намерены запросить у правительства информацию о том, какие действия оно предполагает принять, чтобы не допустить существенного удорожания или исчезновения с рынка дешевых лекарств.

Надеюсь, эти меры позволят обеспечить безболезненный переход к маркировке лекарственных препаратов и улучшат лекарственное обеспечение граждан нашей страны.