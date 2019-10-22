ЮНЕСКО учредила международную премию имени Менделеева

Как уточнили в оргкомитете Международного года Периодической таблицы химических элементов, присутствовавшие на заседании приняли решение аккламацией, то есть без голосования, выразив свою поддержку аплодисментами.
По мнению инициаторов такого решения, новая премия поможет "закрепить в программе ЮНЕСКО результаты проведения Международного года периодической таблицы химических элементов и подчеркнуть ведущую роль России в области фундаментальных наук". Присуждать награду будут ежегодно "за прорывные открытия, выдающиеся инновации и активное содействие развитию фундаментальных наук, которые используются или могут быть использованы в будущем как стимулирующий фактор социально-экономических преобразований и развития общества".
Как ожидается, первое вручение премии состоится уже в 2020 году. Ее размер составит 500 тысяч долларов - эту сумму разделят между двумя лауреатами.
Сейчас под эгидой ЮНЕСКО учреждено 23 премии, в том числе 12 в сфере науки: пять - по естественным наукам, семь - по социальным и гуманитарным.
Стороны, выступающие донорами премий ЮНЕСКО, полностью финансируют премию на протяжении всего периода ее существования. А вручение таких наград обычно проходит в рамках церемонии, организуемой в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО.