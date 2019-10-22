ЮНЕСКО учредила международную премию имени Менделеева

Международный год Периодической таблицы химических элементов отмечен еще одним важным событием. В понедельник на 207-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в Париже было принято решение об учреждении международной премии ЮНЕСКО-России им. Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук.

Как уточнили в оргкомитете Международного года Периодической таблицы химических элементов, присутствовавшие на заседании приняли решение аккламацией, то есть без голосования, выразив свою поддержку аплодисментами.

По мнению инициаторов такого решения, новая премия поможет "закрепить в программе ЮНЕСКО результаты проведения Международного года периодической таблицы химических элементов и подчеркнуть ведущую роль России в области фундаментальных наук". Присуждать награду будут ежегодно "за прорывные открытия, выдающиеся инновации и активное содействие развитию фундаментальных наук, которые используются или могут быть использованы в будущем как стимулирующий фактор социально-экономических преобразований и развития общества".

Как ожидается, первое вручение премии состоится уже в 2020 году. Ее размер составит 500 тысяч долларов - эту сумму разделят между двумя лауреатами.

Сейчас под эгидой ЮНЕСКО учреждено 23 премии, в том числе 12 в сфере науки: пять - по естественным наукам, семь - по социальным и гуманитарным.

Стороны, выступающие донорами премий ЮНЕСКО, полностью финансируют премию на протяжении всего периода ее существования. А вручение таких наград обычно проходит в рамках церемонии, организуемой в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО.