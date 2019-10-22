Юрий Лоза объяснил, почему будущее ближе, чем мы думаем

Советский, российский певец и автор песен, эксперт и аналитик Юрий Лоза продолжил в своем Facebook серию киноведческих постов. На этот раз проинформировав аудиторию, что ознакомился в минувшие выходные с американской фантастической картиной десятилетней давности "Суррогаты".

И обнаружил, что там "неплохая идея, эффекты на уровне, Брюс Виллис крут и харизматичен". Но он, Лоза, не об этом. Поскольку лента Джонатана Мостоу увела мысль Лозы на злобу нынешнего дня его лично.

Как обратил внимание Юрий, "в картине утверждается: в скором времени люди будут сидеть по домам, а их механические дубликаты, управляемые ими, делать за них всю работу и жить их жизнью в обществе".

Что как раз сейчас происходит в жизни самого исполнителя, по крайней мере - "нечто подобное". Как поясняет Лоза, "некий виртуальный модератор" от его имени "выдает какие-то бредовые сентенции и выкладывает их в сеть". Причем общественность реагирует так, как будто их сформулировал именно Юрий Лоза.

"Мало того, люди всю эту чушь комментируют и порой пишут мне гневные сообщения", - негодует Юрий. Добавив, что объяснять бесполезно, оправдываться глупо, и "остается пожимать плечами и блокировать".

Но есть и другой ход - "в какой-либо сети создается группа почитателей некоего артиста, а под названием большими буквами пишется "одобрено Юрием Лозой".

"То есть вот так, гнусно и бесцеремонно, не спрашивая меня - как я к этому артисту отношусь и отношусь ли вообще хоть как-нибудь", - продолжает огорчаться вседозволеной беспардонностью интернета музыкант.

Риторически интересуясь: "Братцы, а вы к кому обращались за моим одобрением, к виртуальному модератору мыслей?".

"Короче, будущее гораздо ближе, чем мы думаем. По крайней мере, самые мерзкие его проявления", - печально подытожил Юрий.

"А я все искал короткое и емкое определение ряду современных СМИ и их действиям. СУРРОГАТЫ! Юрий, преклоняюсь перед вашей лаконичностью и точностью", - похвалили певца пользователи Сети.

Ранее Лоза проанализировал фантастические боевики американского производства.