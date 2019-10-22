"Ювентус" и "Локомотив" назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Криштиану Роналду сыграет против "Локомотива" с первых минут, в состав московского клуба вернулись несколько футболистов, не игравших в последнем матче из-за травм.
В 22:00 в Турине начнется матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором "Ювентус" встретится с "Локомотивом".
Команды назвали составы на матч.
"Ювентус": Щенсный, де Лигт, Пьянич, Хедира, Роналду, Дибала, Алекс Сандро, Матюиди, Куадрадо, Бонуччи, Бентанкур.
Запасные: Буффон, Данило, Игуаин, Ругани, Рабьо, Демираль, Бернардески.
"Локомотив": Гильерме, Идову, Хеведес, Баринов, Крыховяк, Чорлука, Эдер, Игнатьев, Жоау Мариу, Мурило, Ал. Миранчук.
Запасные: Коченков, Живоглядов, Коломейцев, Кверквелия, Магкеев, Тугарев, Куликов.
"Локомотив" после двух туров имеет в своем активе три очка, у туринцев - 4 очка.