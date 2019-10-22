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22.10.2019 21:18
Рубрика: Спорт

"Ювентус" и "Локомотив" назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Текст: Максим Домчев
Криштиану Роналду сыграет против "Локомотива" с первых минут, в состав московского клуба вернулись несколько футболистов, не игравших в последнем матче из-за травм.

В 22:00 в Турине начнется матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором "Ювентус" встретится с "Локомотивом".

Команды назвали составы на матч.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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"Ювентус": Щенсный, де Лигт, Пьянич, Хедира, Роналду, Дибала, Алекс Сандро, Матюиди, Куадрадо, Бонуччи, Бентанкур.

Запасные: Буффон, Данило, Игуаин, Ругани, Рабьо, Демираль, Бернардески.

"Локомотив": Гильерме, Идову, Хеведес, Баринов, Крыховяк, Чорлука, Эдер, Игнатьев, Жоау Мариу, Мурило, Ал. Миранчук.

Запасные: Коченков, Живоглядов, Коломейцев, Кверквелия, Магкеев, Тугарев, Куликов.

"Локомотив" после двух туров имеет в своем активе три очка, у туринцев - 4 очка.

"Локомотив" обыграл "Ювентус" в Юношеской лиге УЕФА
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