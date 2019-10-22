Как живет туристический сектор Кубы вопреки американской блокаде

- Пожалуйста, один "Текила-санрайз" и белое вино с минералкой - 70% вина и 30% газированной воды, один кусочек льда, - идеальный американский английский режет ухо, пробиваясь сквозь звучащую из колонок кубинскую сальсу в пляжном баре одной из крупнейших мировых отельных сетей, продолжающих застраивать фешенебельными гостиницами знаменитый кубинский курорт Варадеро.

От Гаваны по дороге сюда около 150 км, столько же по морю до американского штата Флорида. Вот только добраться из США на Кубу в последнее время стало куда сложнее - ведь американский президент Дональд Трамп после своего прихода резко свернул наметившееся при прошлом хозяине Белого дома Бараке Обаме долгожданное потепление между Вашингтоном и Гаваной. Поэтому и американская речь звучит на кубинских курортах не так часто.

- Позвольте, а как же блокада, ужесточение санкций и зачастую звучащие в США на высшем уровне обвинения в адрес Кубы чуть ли не во всех мировых проблемах, - спрашиваю я эту семейную пару молодых американцев, встреченную на побережье Атлантического океана.

- Слушай, это все большая политика, меня она не особенно заботит, мы же сюда приехали отдыхать и наслаждаться местной культурой и пейзажами, а не посольство США открывать, - говорит мне Шон, невольно напоминая, что дипломатические отношения между странами действительно переживают не самые простые времена. Они были полностью разорваны в 1961 году вскоре после прихода к власти на Кубе "барбудос" во главе с Фиделем Кастро. Робкая попытка восстановить их была предпринята после исторического визита Обамы на Остров Свободы. Вот только с приходом в Овальный кабинет Трампа этим планам так и не суждено было сбыться. Теперь брошенное здание американского посольства стоит в запустении на гаванской набережной Малеконе, а напротив кубинцы оборудуют небольшой сквер, который по случайному стечению обстоятельств называется "Антиимпериалистическая трибуна имени Хосе Марти".

Шону около 35 лет, он типичный представитель "белых воротничков" из Хьюстона. Американец рассказывает, что впервые на Кубу попал около трех лет назад, когда с супругой купил круизный тур по Карибскому морю. Тогда после все той же попытки восстановить отношения между двумя странами американцы сняли запрет на заход огромных круизных лайнеров в кубинские порты. По словам Шона, на них Куба произвела неизгладимое впечатление, и они решили вернуться сюда еще раз. Не повлияли на эти планы и заявления Трампа об изменении политики в отношении Кубы и последовавшее за этим ужесточение санкций. Шон и его супруга Джейн сами спланировали путешествие, купили билеты и забронировали гостиницы. Они рассказывают, что с этим у них проблем не возникло, а снижение потока американских туристов они связывают с тем, что теперь "пакетные" туры на Кубу в США практически не достать - ведь по сути введен запрет на любые финансовые операции, так или иначе затрагивающие Остров Свободы. Поэтому туроператоры, опасаясь последствий, предпочитают не связываться с этим притягательным для многих простых американцев туристическим направлением, делая ставку на другие курорты Карибского моря.

Джейн подхватывает разговор и рассказывает о том, как здорово они провели время в Гаване, как ей понравились древние крепости и узкие улочки кубинской столицы, готовящейся отметить 500-летний юбилей. По словам американки, сильная сторона Кубы именно в том, что здесь можно удачно совместить пляжный отдых с культурной программой - провести несколько дней в Гаване, успев посетить многие достопримечательности и насладиться звучащей отовсюду музыкой в исполнении небольших уличных групп, а потом за два часа доехать до замечательного курорта и отдохнуть на растянувшихся на десятки километров белоснежных пляжах Варадеро. При этом девушка с удивлением отмечает, что отдых здесь обходится дешевле излюбленного американцами мексиканских курортов вроде Канкуна, хотя уровень сервиса сопоставим.

- Правда, желательно найти отель, которым по-прежнему управляют иностранные менеджеры, - говорит Джейн. Она поясняет, что обычная практика на Кубе, когда пару лет после запуска отеля его работу налаживают присланные зарубежные руководители, а затем передают бразды правления в руки кубинцев. Зачастую это не лучшим образом сказывается на предлагаемом качестве обслуживания.

Залогом весьма успешного развития Кубы как одного из желанных мировых туристический направлений стал, как бы удивительно это ни звучало, распад Советского Союза. Тогда Остров Свободы остался без мощной поддержки Москвы, прежде всего финансовой. Руководство Кубы оказалось вынуждено в срочном порядке задуматься о том, как же обеспечить наполнение бюджета. Тогда-то и было принято решение превратить Кубу в курорт мирового значения. На остров были допущены иностранные туристические компании, в первую очередь испанские. В 1990-е годы начинается эра массового строительства фешенебельных отелей в Варадеро, 20-километровом полуострове Икакос, вдающемся в Атлантический океан. Это место было выбрано не случайно, ведь местные пляжи, пригодные для отдыха круглый год, являются одними из самых чистых в мире.

Сегодня здесь расположено огромное число отелей. Например, только у испанской сети Melia здесь 12 гостиниц, а всего на Кубе и вовсе 37. У их главного конкурента Iberostar 6 отелей в Варадеро и 22 по всему острову. Причем это не маленький гостиницы, а настоящие туристические монстры, принимающие ежедневно тысячи отдыхающих. Причем о каких-либо проблемах вроде дефицита продуктов здесь, похоже, не слышали. Я спрашиваю у Глейдис, одной из управляющих отеля на полторы тысячи номеров, как удается обеспечивать бесперебойную работу этого огромного комплекса, да еще и по программе "все включено". Девушка отвечает, что проблем фактически не возникает. Ведь все продукты закупаются оптом сразу на все отели, поэтому всегда можно успеть сгладить любые перебои в поставках. Собственно, и перебоев-то практически не бывает - ведь кубинцы уже привыкли, что туристический бизнес является стабильным источником доходов, а поэтому ему необходимо создавать максимально выгодные условия.

Международные инвесторы отвечают взаимностью - в том же Варадеро по-прежнему видны мачты строительных кранов, возводящих все новые центры отдыха. Протяженных пляжей с белым песком и кристальной голубой водой здесь хватит на всех. А ведь есть и более удаленные от Гаваны пляжи, где строительство пока ведется не такими темпами, но основные игроки туристического рынка уже успели создать по несколько отелей.

Лишь когда воочию убеждаешься в масштабе присутствия европейского бизнеса на Кубе, становится понятно, почему, например, та же Испания так резко выступает против каких-либо ограничений на сотрудничество с Островом Свободы. А еще становится понятно, что никакой закон США, претендующий на распространение своих действий на третьи страны вроде нашумевшей отмены моратория на 3 часть закона Хелмса-Бертона (после его вступления в мае этого года граждане США смогут подавать в американские же суды на нынешних собственников конфискованного после кубинской революции имущества), не заставит европейцев уйти с Кубы. Слишком много денег и сил уже было вложено и, судя по всему, еще будет.

Глейдис рассказывает, что недостатка в постояльцах никогда не было. Американцев приезжает действительно немного, но это с лихвой компенсируется туристами из других латиноамериканский стран, Европы, и, конечно же, России. Кстати, бело-сине-красный триколор на входе в большинство отелей занимает центральное место, приветствуя российских посетителей. Настоящий пик туризма, по словам управляющей, начнется с начала декабря, когда в Европе начнется зима и люди с удовольствием поедут греться на кубинские курорты, а традиционно горячей порой станут рождественские и новогодние праздники, когда все отели будут забиты под завязку.

Тем временем американец Шон просит у бармена еще один коктейль "Текила-санрайз" (к слову, весьма нетипичный выбор для местных отдыхающих, явно отдающих предпочтение сделанным на основе кубинского рома "Мохито" и "Куба-либре") и на полном серьезе обсуждает с Джейн, что было бы неплохо остаться еще на пару дней.