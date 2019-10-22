Какие новые возможности появятся у программы семейной ипотеки

Семьям с детьми могут разрешить покупать жилье по программе льготной ипотеки на вторичном рынке. Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение рассмотреть возможность ее расширения.

Сейчас она распространяется только на новостройки, но в некоторых регионах нового жилья возводится мало, программа там практически не работает. Общее кассовое исполнение по проекту не превышает 8 процентов, отметил Дмитрий Медведев.

В рамках программы семейной ипотеки государство субсидирует банкам часть ставки, чтобы семьи с детьми могли получить кредит по ставке 6 процентов годовых. Максимальная сумма ипотеки ограничена 12 миллионами рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для других регионов верхний предел - 6 миллионов рублей. Минимальный первоначальный взнос - 20 процентов. Заемщик и родившийся ребенок должны быть гражданами России. При этом заемщиком должен быть родитель ребенка. Для созаемщиков никаких ограничений нет.

Покупка жилья возможна по договору долевого участия, то есть когда дом, где приобретается недвижимость, еще не сдан, либо по договору купли-продажи в случае с готовым жильем.

При выборе недвижимости стоит посоветоваться с банком, в который подается заявка на кредит. Часто они работают только с аккредитованными жилыми комплексами или застройщиками. Список банков, выдающих льготную ипотеку семьям, утверждает минфин. Сейчас в перечень входят 46 банков, в один из них и нужно подавать заявку. Кроме стандартного набора документов - паспорта, СНИЛС - потребуется свидетельство о рождении детей заемщика. Важно, что заявитель также должен будет в обязательном порядке подтвердить свой доход.

Ипотечная программа для семей с детьми, родившимися с 2018 по 2022 год, стар­товала в начале 2018 года. Поначалу льготная ставка действовала ограниченный период времени, с апреля 2019 года она распространяется на весь срок кредита. С 2018 года выдано 22,6 тысячи кредитов почти на 60 миллиардов рублей.