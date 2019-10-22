Какие перемены ожидают сферу госзакупок малого объема

В начале 2020 года может начаться подготовка поправок к ФЗ № 44-ФЗ "О контрактной системе..." Ожидается, что они коснутся сферы госзакупок малого объема. Изменения в этой сфере уже идут. Так, с 1 марта 2019 года для федеральных госзаказчиков стало обязательным использование единого агрегатора торговли "Березка". Региональные и муниципальные заказчики для автоматизации закупок используют магазины операторов электронных торговых площадок (ЭТП) и аналогичные региональные сервисы. О том, какие изменения назрели в данном сегменте, в интервью "РГ" рассказал гендиректор площадки "РТС-тендер" Владимир Лишенков.

Как давно "РТС-тендер" занимается госзакупками малого объема?

Владимир Лишенков: Можно сказать, что наша площадка является пионером этого рынка. Проект первого электронного магазина мы реализовали еще шесть лет назад в партнерстве с Московской областью. Сейчас на платформе "РТС-тендер" функционируют порядка 50 электронных магазинов во всех федеральных округах России. По итогам 2018 года суммарный объем сэкономленных бюджетных средств составил порядка 600 млн рублей. Более 15 тысяч заказчиков по всей стране работают с нашими электронными магазинами в 40 процентах субъектов РФ. За год на нашей площадке совершается в среднем более 40 тысяч закупок на сумму порядка 2,5 млрд рублей в месяц. К концу года мы прогнозируем рост обоих показателей до 80 тысяч закупок на сумму до 5 млрд рублей в месяц соответственно.

Сколько всего существует подобных площадок?

Владимир Лишенков: Первоначально на рынке работали пять операторов ЭТП. Они создавали электронные магазины для закупок малого объема, включая нашу площадку, и успешно функционировали на протяжении нескольких лет. По результатам отбора прошлого года были добавлены еще три оператора. Кроме того, с 1 июля 2018 года по распоряжению правительства был создан ЕАТ "Березка". Его оператором является "РТ-Проектные технологии". С 1 ноября 2018 года все канцелярские закупки для федеральных органов исполнительной власти обязаны проводиться именно через этот сервис, а с 1 марта 2019-го - любые работы и услуги малого объема для федеральных заказчиков.

А как проводят госзакупки в регионах?

Владимир Лишенков: У региональных заказчиков есть возможность выбирать, с какой площадкой им работать. Мое мнение - рынок сам регулирует количество игроков. Если на нем уживается большое количество электронных магазинов, поддерживается высокий уровень конкуренции, значит, и закупщикам, и поставщикам комфортно в такой среде. Операторы электронных магазинов, в свою очередь, внимательно отслеживают пожелания рынка, совершенствуясь и предлагая все более качественные сервисы. Так, заказчики и поставщики сообща развивают сегмент и оптимизируют проведение закупок малого объема по всем законам рыночной экономики.

Рынок госзакупок сам регулирует количество игроков

Каким, на ваш взгляд, должно быть дальнейшее развитие рынка закупок малого объема?

Владимир Лишенков: Успешным, и для этого я вижу все необходимые предпосылки. На рынке есть согласие по приоритетным вопросам: необходимо продолжать взятый курс на цифровизацию, необходимо регулирование данного вида закупок, необходима здоровая конкуренция. С повышением порогового значения для закупок малого объема - со 100 000 до 300 000 рублей - у заказчиков появилось больше свободы в "быстрой" покупке необходимого, это плюс. Осталось дополнительно проработать механизмы автоматизации, финансовую модель таких магазинов, она должна быть справедливой и не должна создавать повышенную нагрузку на малый бизнес. Как площадка, активно работающая с регионами, считаем, что будущая модель работы электронных магазинов должна удовлетворять регионы, многие из которых уже имеют опыт их эксплуатации. Преимущество региональных магазинов состоит в том, что каждый из них учитывает особенности бизнес-систем конкретного субъекта РФ и интересы всех сторон закупочного процесса.

Конечно, стоит поработать над дальнейшим повышением эффективности процессов и четко прописать правила проведения закупок. Мы готовы работать по этим правилам, готовы совершенствоваться. Однако развитие сектора возможно только на конкурентных началах. При этом излишнее административное регулирование без учета накопленного опыта и использования уже работающих технологий может остановить тот позитивный тренд в развитии контрактной системы, который отмечают в последнее время участники рынка.

Сегодня маржинальность работы электронных магазинов небольшая, оператор практически ничего не зарабатывает. Стоит ли менять эту практику?

Владимир Лишенков: Последние несколько лет в рынок закупок малого объема вкладывались, по сути, только электронные площадки. Мы развивали сервис и инфраструктуру, конкуренция друг с другом стимулировала операторов электронной торговли постоянно повышать качество своих онлайн-магазинов для удобства заказчиков и поставщиков. Все это требовало серьезных затрат, которые производились за счет операторов. Логично предположить, что по мере развития рынка подход к финансовой модели должен поддерживать объективное стремление площадок совершенствовать рынок. Закупки малого объема наиболее приближены к закупкам по Закону 44-ФЗ, где за последний год работы финансовая модель показала свою работоспособность и не оказала существенной нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства. Возможно, распространение этой практики на закупки малого объема было бы компромиссным решением для всех участников рынка.