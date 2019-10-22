Владимир Кудрявцев. Его взгляд светит вологжанам и сегодня, сквозь тучи... Фото: Из личного архива

Держу в ладони кисть рябины.

Ее не подсластил мороз.

Вкус ягод горький, но любимый

Опять пробил меня до слез.

Я вспомнил, как вставляли рамы:

На желтой вате белый лист,

Как озаряла щеки мамы

В окошке огненная кисть...

Владимир Кудрявцев

Вологда, 23 сентября 2012 года

По вечерам я открываю эту книгу*. И не потому только, что я знал и любил ее автора. В книге есть тот серьезный уклад, которого нам всем так не хватает. Я говорю, конечно, об укладе души, а не быта.

Оказывается, и в наши трагически скомканные будни можно жить в неспешной полноте земного и небесного. Можно каждый день сохранить для вечности, вложив его во что-то нетленное - в добрый поступок, в ласковое письмо или вот - в стихи.

Название книги "365" расшифровывается просто: 365 стихотворений из поэтического дневника автора.

Каждый день на протяжении года - с марта 2012-го по март 2013-го - Владимир Кудрявцев писал стихи. Не из спортивного интереса, не по заказу и не на спор...

Замысел книги родился у Володи в тот день, когда он узнал от врачей, что ему остается примерно год жизни.

Если бы он был художником, то посвятил бы каждому дню картину. Будь он композитором, то подобрал бы мелодию и к дождю, и к снегу.

Володя был Поэт и каждый день увенчал стихотворением. Получилась книга, беспримерная в русской поэзии ХХI века. Она напоминает Псалтырь царя и пророка Давида, созданную три тысячи лет назад.

Но в "псалмах" Владимира Кудрявцева нет патетики, нет царской мощи, нет стремления привлечь к себе внимание Бога и людей. Это разговор вполголоса, очень тихие стихи. Почти все они завершаются многоточием, будто голос автора теряется в шуме дождя или в шорохе листьев.

Каждодневная хвала Богу смертельно больного человека - подвиг, доступный немногим. Если бы мы понимали это, то выход такой книги стал бы событием. Но пока и в Вологде, где вышла книга "365", о ней слышали немногие.

И все-таки верю, что книга Владимира Кудрявцева навсегда пребудет на заветной полке русской поэзии.

А пока мы публикуем на этой странице семь стихотворений, написанных Володей в октябре 2012 года.

Семь дней творения из 365.

Дневник души

"Чтобы утром выпал снег..."

21 октября

Дождь то льет, бренча карнизом,

То, притихнув, моросит.

Здесь, на северной Руси,

Осень поздняя капризна,

Двор парит - земле тепло.

Как в тумане город мокнет,

Бьется дождь упрямый в окна -

Отчего ж в душе светло?..

22 октября

Вот и дохнуло с небес холодком.

Синью обрызнуло ясной.

По вечерам золотым ободком

Весь горизонт опоясан.

Зелень сирени. Берез желтизна.

Рядом горят - по соседству.

В них, разноцветных, я сердцем признал

Старость и раннее детство...

23 октября

Снег суматошный поутру

Вдруг запуржил, завесив дали.

И заметался на ветру

Огнем лицо и руки жаля.

Он с неба послан первый раз,

На нем зимы благословенье.

Земли коснулся и угас -

И в том его предназначенье...

24 октября

Межсезонье - время смуты.

Снег с дождем - вода и грязь.

Ветер дерзкий и распутный

Утоляет в кронах страсть.

Мокнет в лужах позолота.

Набирает скорость век.

Что кому, а мне охота,

Чтобы утром выпал снег.

25 октября

В небе сером уток клинья.

Косяки гусиных стай.

Вот оно пришло - Зазимье -

И в родимые места.

Иней ночью выпал, снег ли?

Георгины под окном

Разом сникли и поблекли.

Жду в природе перелом...

26 октября

Всё вперемешку - снег с дождем.

Век теплой осени недолог.

И будто к небу пригвожден

Распятый тополь кроной голой.

Всё серо - небо, дождь и дым,

Всё проржавело и промокло.

За что же мною так любим

День склизкой осени глубокой?..

27 октября

На лужах лед, на крышах иней.

Дух ледяного ветерка.

Опять в незамутненной сини

Парят без страха облака.

Опять березы белоствольно

Струятся к куполу небес,

Когда на солнце колокольня

Расплескивает Благовест...

*Владимир Кудрявцев. 365. Стихи 2012-2013 гг. Вологда, 2018. Книга издана на средства семьи поэта.

Дата

66 лет назад

13 октября 1953 года в деревне Попово Костромской области родился поэт, переводчик, режиссер и журналист Владимир Валентинович Кудрявцев.