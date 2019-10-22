Новости

В Казани отправили на лечение школьника, пришедшего на урок с оружием 20:32
В Барселоне на митинг вышли пострадавшие в беспорядках журналисты 20:31
Австралийский диетолог рассказала, как похудеть без усилий 20:30
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне 20:29
Россияне стали меньше экономить на развлечениях и путешествиях 20:20
В Рязани прокуратура проверит действия персонала при эвакуации ТЦ 20:19
Поддержка въездного туризма оказалась под угрозой срыва 20:18
СМИ: Джаред Лето пытался сорвать съемки "Джокера" из ревности 20:03
Путин и Эрдоган разговаривали в Сочи больше шести часов 20:02
Появились подробности смертельной перестрелки под Ростовом 20:00
Володин: Средства госбюджета должны поступать в регионы в январе 19:50
Боец ММА Минаков не выступит на турнире Bellator 26 октября 19:37
Видео: в США пикап приземлился на крышу дома 19:31
Режиссер "Стражей Галактики" продолжил спорить со Скорсезе и Копполой 19:26
Пойманная с кокаином актриса Бочкарева пожаловалась на травлю 19:20
Против Порошенко открыли уголовное разбирательство из-за халатности 19:13
Nissan освежил полноразмерный пикап Titan 19:01
В Сочи космонавтов научат выживать в случае ЧП при посадке 18:58
Путин и Эрдоган беседуют шестой час 18:54
Под Ростовом произошла перестрелка: пять погибших и двое раненых 18:38
Тела погибших на руднике "Таймырский" рабочих подняли на поверхность 18:23
В Госдуме предложили запретить отключать отопление и воду за долги 18:19
Кадыров стал рекордсменом по установлению рекордов 18:07
Ford готовит кроссовер в стиле Bronco 18:03
Осквернившие Вечный огонь в Волгограде не были военными 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
22.10.2019 20:33
Рубрика: Культура

365 дней творения

О последней книге Владимира Кудрявцева
Текст: Дмитрий Шеваров
Российская газета - Неделя № 239(7997)
Владимир Кудрявцев. Его взгляд светит вологжанам и сегодня, сквозь тучи... Фото: Из личного архива Владимир Кудрявцев. Его взгляд светит вологжанам и сегодня, сквозь тучи... Фото: Из личного архива
Владимир Кудрявцев. Его взгляд светит вологжанам и сегодня, сквозь тучи... Фото: Из личного архива

Держу в ладони кисть рябины.

Ее не подсластил мороз.

Вкус ягод горький, но любимый

Опять пробил меня до слез.

Я вспомнил, как вставляли рамы:

На желтой вате белый лист,

Как озаряла щеки мамы

В окошке огненная кисть...

Владимир Кудрявцев

Вологда, 23 сентября 2012 года

По вечерам я открываю эту книгу*. И не потому только, что я знал и любил ее автора. В книге есть тот серьезный уклад, которого нам всем так не хватает. Я говорю, конечно, об укладе души, а не быта.

Оказывается, и в наши трагически скомканные будни можно жить в неспешной полноте земного и небесного. Можно каждый день сохранить для вечности, вложив его во что-то нетленное - в добрый поступок, в ласковое письмо или вот - в стихи.

Название книги "365" расшифровывается просто: 365 стихотворений из поэтического дневника автора.

Каждый день на протяжении года - с марта 2012-го по март 2013-го - Владимир Кудрявцев писал стихи. Не из спортивного интереса, не по заказу и не на спор...

Фото: Дмитрий Шеваров
Календарь поэзии: Как таинственно связаны между собой хирургия и стихи

Замысел книги родился у Володи в тот день, когда он узнал от врачей, что ему остается примерно год жизни.

Если бы он был художником, то посвятил бы каждому дню картину. Будь он композитором, то подобрал бы мелодию и к дождю, и к снегу.

Володя был Поэт и каждый день увенчал стихотворением. Получилась книга, беспримерная в русской поэзии ХХI века. Она напоминает Псалтырь царя и пророка Давида, созданную три тысячи лет назад.

Но в "псалмах" Владимира Кудрявцева нет патетики, нет царской мощи, нет стремления привлечь к себе внимание Бога и людей. Это разговор вполголоса, очень тихие стихи. Почти все они завершаются многоточием, будто голос автора теряется в шуме дождя или в шорохе листьев.

Каждодневная хвала Богу смертельно больного человека - подвиг, доступный немногим. Если бы мы понимали это, то выход такой книги стал бы событием. Но пока и в Вологде, где вышла книга "365", о ней слышали немногие.

И все-таки верю, что книга Владимира Кудрявцева навсегда пребудет на заветной полке русской поэзии.

А пока мы публикуем на этой странице семь стихотворений, написанных Володей в октябре 2012 года.

Семь дней творения из 365.

Дневник души

"Чтобы утром выпал снег..."

21 октября

Дождь то льет, бренча карнизом,

То, притихнув, моросит.

Здесь, на северной Руси,

Осень поздняя капризна,

Двор парит - земле тепло.

Как в тумане город мокнет,

Бьется дождь упрямый в окна -

Отчего ж в душе светло?..

22 октября

Вот и дохнуло с небес холодком.

Синью обрызнуло ясной.

По вечерам золотым ободком

Весь горизонт опоясан.

Зелень сирени. Берез желтизна.

Рядом горят - по соседству.

В них, разноцветных, я сердцем признал

Старость и раннее детство...

23 октября

Снег суматошный поутру

Вдруг запуржил, завесив дали.

И заметался на ветру

Огнем лицо и руки жаля.

Он с неба послан первый раз,

На нем зимы благословенье.

Земли коснулся и угас -

И в том его предназначенье...

24 октября

Межсезонье - время смуты.

Снег с дождем - вода и грязь.

Ветер дерзкий и распутный

Утоляет в кронах страсть.

Мокнет в лужах позолота.

Набирает скорость век.

Что кому, а мне охота,

Чтобы утром выпал снег.

25 октября

В небе сером уток клинья.

Косяки гусиных стай.

Вот оно пришло - Зазимье -

И в родимые места.

Иней ночью выпал, снег ли?

Георгины под окном

Разом сникли и поблекли.

Жду в природе перелом...

26 октября

Всё вперемешку - снег с дождем.

Век теплой осени недолог.

И будто к небу пригвожден

Распятый тополь кроной голой.

Всё серо - небо, дождь и дым,

Всё проржавело и промокло.

За что же мною так любим

День склизкой осени глубокой?..

27 октября

На лужах лед, на крышах иней.

Дух ледяного ветерка.

Опять в незамутненной сини

Парят без страха облака.

Опять березы белоствольно

Струятся к куполу небес,

Когда на солнце колокольня

Расплескивает Благовест...

*Владимир Кудрявцев. 365. Стихи 2012-2013 гг. Вологда, 2018. Книга издана на средства семьи поэта.

Дата

66 лет назад

13 октября 1953 года в деревне Попово Костромской области родился поэт, переводчик, режиссер и журналист Владимир Валентинович Кудрявцев.

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru
Культура Литература Календарь поэзии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Эрдоган разговаривали в Сочи больше шести часов
Минсельхоз: Цены на гречку не изменятся
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский"
Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ
Россияне стали меньше экономить на развлечениях и путешествиях