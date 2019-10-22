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22.10.2019 19:21
Рубрика: Спорт

"Калев" снова богатырь

Эстонский клуб закрепился на втором месте в Единой лиге
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(7996)
Последний чемпион Советского Союза эстонский "Калев" взял сумасшедший темп на старте регулярного сезона Единой лиги. После очередной сенсационной победы баскетболисты из Таллина, выигравшие дома у дебютанта Евролиги питерского "Зенита" (84:80), закрепились на втором месте в турнирной таблице.
Наш участник Евролиги "Зенит" (игроки в светлой форме) ничего не смог поделать с разбушевавшимся "Калевом". Фото: Единая лига ВТБ Наш участник Евролиги "Зенит" (игроки в светлой форме) ничего не смог поделать с разбушевавшимся "Калевом". Фото: Единая лига ВТБ
Наш участник Евролиги "Зенит" (игроки в светлой форме) ничего не смог поделать с разбушевавшимся "Калевом". Фото: Единая лига ВТБ

Это третья подряд победа "Калева" над российскими клубами. Название команды в эстонской мифологии означает имя легендарного в тех краях богатыря-великана. В октябре словно под стать своему сказочному прообразу "Калев" сокрушил на выезде БК "Нижний Новгород", разгромил дома с разницей в 22 (!) участника Еврокубка казанский УНИКС и вот теперь низложенным оказался питерский "Зенит", несколько дней назад отметивший первую победу в Евролиге (над грозным греческим "Олимпиакосом" в гостях).

Эстонскую команду тренирует известный в прошлом латвийский баскетболист, наставник национальной сборной у себя на родине Роберт Штельмахер. Легионеров только трое - американский защитник Кайл Виналес, британский центровой Райан Ричардс, латвийский игрок задней линии Айгарс Шкеле. Среди эстонцев наиболее знаковой фигурой можно считать защитника Стена Сокка, сына олимпийского чемпиона Сеула-1988 в составе сборной СССР Тийта Сокка.

Фото: Михаил Синицын
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В матче против "Зенита" отличились Виналес и Кристиан Китсинг, набравшие по 17 очков. Сокк-младший ни разу не промахнулся с игры, совершив три дальних попадания. В составе гостей лучшим стал мексиканский центровой Густаво Айон, совершивший так называемый дабл-дабл - 18 очков плюс 11 подборов.

- Мы играем в очень сильном чемпионате, и каждая победа для нас очень важна, - подчеркнул на послематчевой пресс-конференции наставник "Калева" Роберт Штельмахер. - Выигрыш у "Зенита" особенно ценен, я очень доволен нашей защитой. Игроки сделали то, о чем мы с ними договаривались - все четко и по плану. По-настоящему горд своими парнями, ведь они выложились на 110 процентов в ключевые моменты, сражались. Я очень счастливый тренер!

Испанский рулевой питерцев Жоан Пласа назвал главную причину поражения: " У нас с соперником практически равные цифры по всем статистическим показателям, но реализация трехочковых бросков просто убивает. Всего шесть попаданий из 28 попыток - это слишком мало".

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ лидируют: "Химки" (Московская обл.) - 5 побед - 0 поражений, "Калев" (Эстония) - 3-1, БК "Нижний Новгород" - 3-1, "Енисей" (Красноярск) - 3-1, "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 2-1. Следующие матчи турнира пройдут 26-27 октября и 3-5 ноября.

Спорт Баскетбол
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