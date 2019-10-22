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22.10.2019 14:43
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китайцам предлагают заменить натуральное мясо вегетарианским

На китайском рынке появились "вегетарианские говяжьи стейки" по баснословной цене 268 юаней (около 2500 рублей) за килограмм. Продукт и по вкусу, и по цвету, и по консистенции похож на натуральное мясо, сообщает информационная программа мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Производят его на основе растительного белка - из сои, гороха, риса и грибов шиитаке. Мясной вкус продукту придает гем - железосодержащая небелковая часть гемоглобина. Это соединение производится и животными, и растениями. Гем выделили из корней сои, а затем стали синтезировать его в лабораторных условиях.

"Вегетарианский стейк" точно так же шипит на сковородке и истекает соком, как настоящее мясо. Вместе с тем он на 62 процента менее калориен, в нем на 71 процент меньше жиров, зато на 233 процента больше кальция и на 53 - железа.

Однако у покупателей вызывает недоумение цена продукта: многие не готовы переплачивать за "поддельное мясо". Производители вегетарианских стейков ориентируются на экологически сознательных граждан. Вегетарианские стейки и гамбургеры они позиционируют не просто как вкусную и здоровую пищу, но и как инструмент борьбы за экологию.

Китайская любовь к мясу напрямую провоцирует масштабные эмиссии парниковых газов. КНР потребляет в два раза больше мяса, чем США: только в 2017 году жители Поднебесной съели 74 миллиона тонн мяса. Но животноводство, прежде всего разведение крупного рогатого скота и свиней, обеспечивает до 15 процентов глобальных выбросов парниковых газов. Так что снижение потребления мяса сделает воздух над Китаем чище.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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