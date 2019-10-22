Комитеты Госдумы поддержали законопроект о вытрезвителях

Документ предусматривает наделение регионов полномочиями по организации немедицинских вытрезвителей. По словам одного из его авторов, главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, отдельных регионах такие учреждения уже созданы, опыт их работы позитивный. Однако местные власти действуют на свой страх и риск, поскольку законодательно процедура организации вытрезвителей не урегулирована и имеющаяся практика порой противоречит действующему законодательству.

Сенаторы предлагают "закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам".

Речь идет о немедицинских учреждениях, которые позволяют человеку "в подпитии" прийти в себя в безопасной обстановке. По сути это мера социальной помощи и поддержки, но у регионов нет права оказывать подобные услуги, кроме того, не урегулирована ведомственная принадлежность вытрезвителей.

Об актуальности инициативы свидетельствуют данные МВД, согласно которым ежегодно в стране гибнет от переохлаждения на улицах порядка 8-10 тысяч человек в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, находясь в беспомощном состоянии, они нередко становятся жертвами преступлений.

Ранее правительство РФ также поддержало законопроект, но с учетом замечаний. В частности, требуется уточнить правовой статус специализированных учреждений как немедицинских организаций, правовые основания для направления в них лиц, находящихся в состоянии опьянения, и содержания в них таких лиц, а также определить виды помощи, которая будет там оказываться. По словам Валерия Рязанского, что сенаторы готовы доработать инициативу с учетом замечаний правительственной комиссии.