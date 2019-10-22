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22.10.2019 21:45
Рубрика: Власть

Косачев: Мастер-класс Путина и Эрдогана показал провал политики угроз

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Мир с огромным вниманием ждал итогов многочасовых переговоров между президентами России и Турции в Сочи.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Совершенно не случайно.

Ведь уже очевидно, что именно там сегодня принимаются решения, которые В.В.Путин без преувеличения назвал судьбоносными. А не в странах, у которых больше ничего не осталось в арсенале, кроме санкций и ракетных ударов.

По сути именно Путин и Эрдоган могли сегодня продемонстрировать, что классическая дипломатия жива, и весьма разные страны в очень трудной ситуации могут найти выход, который в той или иной мере устроит всех, и который опирается на понимание и учёт интересов всех сторон.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
РФ и Турция будут совместно патрулировать сирийско-турецкую границу

Оба лидера этой возможностью с блеском воспользовались, и мы имеем непростую, но крайне важную договорённость о введении с завтрашнего дня на сирийско-турецкую границу со стороны Сирии подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Их действия будут скоординированы с турецкой стороной, и главное будет обеспечено: территориальная целостность Сирии, предотвращение эскалации боевых действий, невозможность для террористов воспользоваться острой ситуацией на сирийско-турецкой границе и, конечно же, продолжение мирного урегулирования в Сирии.

Но в любом случае ключевое - это именно триумф дипломатии и провал политики угроз и санкций. Россия не просто подтвердила свою способность осуществлять не только военную, но и дипломатическую и посредническую миссию в сирийских делах, но в принципе опровергла наличие каких-либо альтернатив такому подходу.

За последние годы именно наша страна постепенно обрела признанную всеми (в том числе ее оппонентами) ключевую роль в мирном урегулировании в Сирии, но при том - и это ее важное преимущество по сравнению со сторонниками "санкционной дипломатии" - не использует своё положение в ущерб другим сторонам и умеет договариваться. Мастер-класс от Путина и Эрдогана в Сочи.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.

Власть Работа власти Внешняя политика Российско-турецкие отношения Турецко-сирийский конфликт
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