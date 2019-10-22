27 октября 2019 года в России и за рубежом состоится пятый Географический диктант РГО. По традиции Диктант будет проходить очно, на специально организованных площадках, и онлайн - на сайте проекта: dictant.rgo.ru. Любопытная цифра: за четыре года проведения Диктанта его участниками стали около 900 тысяч человек в более чем 99 странах мира.

Второй год подряд вопросы к Диктанту помогает готовить команда передачи "Своя игра" канала НТВ. Ее ведущий - Петр Кулешов - уже проводил географический диктант на одной из центральных площадок в Москве. Накануне нового мероприятия мы задали Петру Кулешову три вопроса.

Почему важен такой диктант?

Петр Кулешов: Важен - как любое интеллектуальное упражнение. Люди добровольно приходят и "шевелят мозгами". Я люблю любые интеллектуальные упражнения и занимаюсь этим последние 25 лет. Опять же, тема не самая плохая - география. Сам я всегда неплохо знал географию и, к своему стыду, зарубежную лучше, чем нашу. А благодаря таким диктантам, все будут знать хорошо и нашу географию.

Как готовятся вопросы?

Петр Кулешов: Редакторы нашей телепрограммы "Своя игра" готовят вопросы абсолютно добровольно и бесплатно. Подходят к этому тщательно - сидят с утра до ночи. И принимают все правки РГО - а там очень требовательные сотрудники, и у диктанта есть свой формат. Мы вообще дружим с РГО, и в "Своей игре" вопросы от РГО звучат в каждом выпуске. Их записывают для эфира Джон Уоррен и Анастасия Чернобровина, и вопросы - очень хорошие.

Помогает ли ведущий каким-то образом тем, кто пишет диктант?

Петр Кулешов: Я читал диктант два года назад в Первой аудитории МГУ. Когда читал, пытался голосово подсказать, тем более, что некоторые ответы казались мне весьма очевидными. Точно не помню, но сам я не знал ответов на все вопросы. Но на некоторые знал еще со школы. Однако, они мне не показались легкими. Вообще для такого диктанта вопросы должны быть разными, но, чтобы у пишущих не возникало ощущение, что они попали на академический конгресс. Знаете, в мире интеллектуальных игр легкие вопросы между собой почему-то называют именем советского психиатра Кащенко. А самые сложные - это почему-то "гробы". Так что уровень вопросов для такого серьезного диктанта - а его пишет большое количество людей - должен быть приемлемым, над чем и работают в том числе и редакторы "Своей игры".