Второй год подряд вопросы к Диктанту помогает готовить команда передачи "Своя игра" канала НТВ. Ее ведущий - Петр Кулешов - уже проводил географический диктант на одной из центральных площадок в Москве. Накануне нового мероприятия мы задали Петру Кулешову три вопроса.
Почему важен такой диктант?
Петр Кулешов: Важен - как любое интеллектуальное упражнение. Люди добровольно приходят и "шевелят мозгами". Я люблю любые интеллектуальные упражнения и занимаюсь этим последние 25 лет. Опять же, тема не самая плохая - география. Сам я всегда неплохо знал географию и, к своему стыду, зарубежную лучше, чем нашу. А благодаря таким диктантам, все будут знать хорошо и нашу географию.
Как готовятся вопросы?
Петр Кулешов: Редакторы нашей телепрограммы "Своя игра" готовят вопросы абсолютно добровольно и бесплатно. Подходят к этому тщательно - сидят с утра до ночи. И принимают все правки РГО - а там очень требовательные сотрудники, и у диктанта есть свой формат. Мы вообще дружим с РГО, и в "Своей игре" вопросы от РГО звучат в каждом выпуске. Их записывают для эфира Джон Уоррен и Анастасия Чернобровина, и вопросы - очень хорошие.
Помогает ли ведущий каким-то образом тем, кто пишет диктант?
Петр Кулешов: Я читал диктант два года назад в Первой аудитории МГУ. Когда читал, пытался голосово подсказать, тем более, что некоторые ответы казались мне весьма очевидными. Точно не помню, но сам я не знал ответов на все вопросы. Но на некоторые знал еще со школы. Однако, они мне не показались легкими. Вообще для такого диктанта вопросы должны быть разными, но, чтобы у пишущих не возникало ощущение, что они попали на академический конгресс. Знаете, в мире интеллектуальных игр легкие вопросы между собой почему-то называют именем советского психиатра Кащенко. А самые сложные - это почему-то "гробы". Так что уровень вопросов для такого серьезного диктанта - а его пишет большое количество людей - должен быть приемлемым, над чем и работают в том числе и редакторы "Своей игры".