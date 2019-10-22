Новости

В Казани отправили на лечение школьника, пришедшего на урок с оружием 20:32
В Барселоне на митинг вышли пострадавшие в беспорядках журналисты 20:31
Австралийский диетолог рассказала, как похудеть без усилий 20:30
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне 20:29
Россияне стали меньше экономить на развлечениях и путешествиях 20:20
В Рязани прокуратура проверит действия персонала при эвакуации ТЦ 20:19
Поддержка въездного туризма оказалась под угрозой срыва 20:18
СМИ: Джаред Лето пытался сорвать съемки "Джокера" из ревности 20:03
Путин и Эрдоган разговаривали в Сочи больше шести часов 20:02
Появились подробности смертельной перестрелки под Ростовом 20:00
Володин: Средства госбюджета должны поступать в регионы в январе 19:50
Боец ММА Минаков не выступит на турнире Bellator 26 октября 19:37
Видео: в США пикап приземлился на крышу дома 19:31
Режиссер "Стражей Галактики" продолжил спорить со Скорсезе и Копполой 19:26
Пойманная с кокаином актриса Бочкарева пожаловалась на травлю 19:20
Против Порошенко открыли уголовное разбирательство из-за халатности 19:13
Nissan освежил полноразмерный пикап Titan 19:01
В Сочи космонавтов научат выживать в случае ЧП при посадке 18:58
Путин и Эрдоган беседуют шестой час 18:54
Под Ростовом произошла перестрелка: пять погибших и двое раненых 18:38
Тела погибших на руднике "Таймырский" рабочих подняли на поверхность 18:23
В Госдуме предложили запретить отключать отопление и воду за долги 18:19
Кадыров стал рекордсменом по установлению рекордов 18:07
Ford готовит кроссовер в стиле Bronco 18:03
Осквернившие Вечный огонь в Волгограде не были военными 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
22.10.2019 20:01
Рубрика: Общество

География диктанта

Три вопроса Петру Кулешову
Текст: Сусанна Альперина
27 октября 2019 года в России и за рубежом состоится пятый Географический диктант РГО. По традиции Диктант будет проходить очно, на специально организованных площадках, и онлайн - на сайте проекта: dictant.rgo.ru. Любопытная цифра: за четыре года проведения Диктанта его участниками стали около 900 тысяч человек в более чем 99 странах мира.

Второй год подряд вопросы к Диктанту помогает готовить команда передачи "Своя игра" канала НТВ. Ее ведущий - Петр Кулешов - уже проводил географический диктант на одной из центральных площадок в Москве. Накануне нового мероприятия мы задали Петру Кулешову три вопроса.

Корреспондент "РГ" написал экономический диктант

Почему важен такой диктант?

Петр Кулешов: Важен - как любое интеллектуальное упражнение. Люди добровольно приходят и "шевелят мозгами". Я люблю любые интеллектуальные упражнения и занимаюсь этим последние 25 лет. Опять же, тема не самая плохая - география. Сам я всегда неплохо знал географию и, к своему стыду, зарубежную лучше, чем нашу. А благодаря таким диктантам, все будут знать хорошо и нашу географию.

Как готовятся вопросы?

Петр Кулешов: Редакторы нашей телепрограммы "Своя игра" готовят вопросы абсолютно добровольно и бесплатно. Подходят к этому тщательно - сидят с утра до ночи. И принимают все правки РГО - а там очень требовательные сотрудники, и у диктанта есть свой формат. Мы вообще дружим с РГО, и в "Своей игре" вопросы от РГО звучат в каждом выпуске. Их записывают для эфира Джон Уоррен и Анастасия Чернобровина, и вопросы - очень хорошие.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Жители 30 стран мира написали Химическую лабораторную

Помогает ли ведущий каким-то образом тем, кто пишет диктант?

Петр Кулешов: Я читал диктант два года назад в Первой аудитории МГУ. Когда читал, пытался голосово подсказать, тем более, что некоторые ответы казались мне весьма очевидными. Точно не помню, но сам я не знал ответов на все вопросы. Но на некоторые знал еще со школы. Однако, они мне не показались легкими. Вообще для такого диктанта вопросы должны быть разными, но, чтобы у пишущих не возникало ощущение, что они попали на академический конгресс. Знаете, в мире интеллектуальных игр легкие вопросы между собой почему-то называют именем советского психиатра Кащенко. А самые сложные - это почему-то "гробы". Так что уровень вопросов для такого серьезного диктанта - а его пишет большое количество людей - должен быть приемлемым, над чем и работают в том числе и редакторы "Своей игры".

Общество Образование Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Эрдоган разговаривали в Сочи больше шести часов
Минсельхоз: Цены на гречку не изменятся
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский"
Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ
Россияне стали меньше экономить на развлечениях и путешествиях