Мария Ласицкене, которая в этом сезоне стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, выиграла чемпионат Европы в помещении и финал "Бриллиантовой лиги", вошла в шорт-лист претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам года.

Названа заключительная десятка претендентов на "Золотой мяч" Еще одна россиянка Анжелика Сидорова, одержавшая в Дохе свою первую победу на чемпионатах мира, осталась в качестве номинантки из топ-10. На этом же этапе остановились наши легкоатлеты-мужчины: Сергей Шубенков, выигравший "серебро" мирового первенства в беге на 110 м с барьерами, и Михаил Акименко, ставший вторым в секторе для прыжков в высоту. Напомним, что Мария Ласицкене также претендует на звание спортсменки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).