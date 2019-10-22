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22.10.2019 19:28
Рубрика: Спорт

Высоту надо брать

Ласицкене претендует на звание легкоатлетки года в Европе
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(7996)
Мария Ласицкене, которая в этом сезоне стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, выиграла чемпионат Европы в помещении и финал "Бриллиантовой лиги", вошла в шорт-лист претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам года.
Названа заключительная десятка претендентов на "Золотой мяч"

Еще одна россиянка Анжелика Сидорова, одержавшая в Дохе свою первую победу на чемпионатах мира, осталась в качестве номинантки из топ-10. На этом же этапе остановились наши легкоатлеты-мужчины: Сергей Шубенков, выигравший "серебро" мирового первенства в беге на 110 м с барьерами, и Михаил Акименко, ставший вторым в секторе для прыжков в высоту.

Напомним, что Мария Ласицкене также претендует на звание спортсменки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

Спорт Виды спорта Легкая атлетика
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