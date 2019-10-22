Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии

Военная операция Анкары на северо-восточной территории Сирии "Источник мира" завершается. Дальнейшее развитие ситуации зависит от отвода курдских сил из этого региона. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя достигнутые Россией и Турцией договоренности в ходе переговоров в Сочи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Операция прекращается, все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности", - приводит ТАСС слова Лаврова.

Дипломат отметил, что под договоренностями имеет в виду, в частности, соглашения по отводу вооружений, сил и средств курдских подразделений" на северо-востоке Сирии.

Для патрулирования этой территории с полудня 23 октября на этой территории будут совместно работать российская военная полиция и сирийские пограничники. Согласно положениям принятого меморандума, курды должны отвести свои силы на расстояние в 30 км от сирийско-турецкой границы. На это им отведено 150 часов.

Напомним, переговоры российского и турецкого лидеров шли более 6 часов и принесли, по словам Путина, судьбоносные результаты.