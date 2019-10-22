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22.10.2019 16:05
Рубрика: Общество

Логопед рассказала, как окончательно избавиться от заикания

Текст: Марина Бровкина
Заикание проявляется, как правило, в раннем возрасте. Оно может стать серьезным препятствием для самореализации человека. Как окончательно избавиться от заикания и обрести правильную речь, рассказала учитель-логопед Центра здоровья и развития имени Святителя Луки Наталья Ростовцева.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По мнению Ростовцевой, это вполне реальная задача. Если учесть, что заикание - нарушение, которое появляется при общении, то и для избавления от него очень важна работа в группах. Опытные логопеды советуют родителям самых маленьких детей заниматься вмести с ними. Это необходимо, чтобы научиться различным стратегиям общения, управлять собственной речью и оказывать влияние на речь своего ребенка.

Фото: iStock
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Групповая работа важна и для ребят, которые скоро пойдут в школу. Логопеды применяют разные методы обучения правильной речи, среди которых сказкотерапия, театрализованные действия, арт-терапия и многое другое. В младших классах учитель добавит правильное выстраивание монолога и диалога. Ребенок освоит плавную речь с использованием жестов.

Ученикам старшей школы и взрослым необходимо освоить навыки правильной речи в разных ситуациях, например, со знакомыми и незнакомыми людьми. В занятиях с подростками появляется развитие творческих способностей.

Заикание можно скорректировать в течение нескольких курсов. Базовый курс займет примерно полтора-два месяца. После основного курса полезно не бросать занятия, а продолжить работу, чтобы закрепить новые навыки до автоматизма. Целью поддерживающих занятий является естественная речь, которую человек может ускорить по своему желанию.

Переход к обычной правильной речи станет наградой за упорство. Ребенок научится свободно разговаривать как с близкими, так и с совершенно незнакомыми людьми в самых разных ситуациях.

Фото: iStock
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Ростовцева советует в течение года не терять связи со своим логопедом. Наблюдение у специалиста, своевременная коррекция поможет не допустить рецидивов.

Как информирует aif.ru, заикание может проявиться не только у детей, но и у взрослых. Как правило, причиной является стресс, перегрузки или неврологические проблемы, например, инсульт. Коррекция речи будет выстраиваться в зависимости от причины заикания. Врач посоветует специальные препараты, влияющие на основное заболевание и, как следствие, на заикание. Коррекция может продолжать в течение полугода.

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