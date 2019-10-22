"Локомотив" обыграл "Ювентус" в Юношеской лиге УЕФА

Московский "Локомотив" обыграл "Ювентус" в третьем туре Юношеской лиги УЕФА - 2:1. Матч прошел в Турине.

Первые две встречи итальянцы выиграли у "Атлетико" и "Байера" с общим счетом 8:1. "Локомотив" набрал всего одно очко, сыграв вничью с немецким клубом.

В первом тайме "Локомотив" открыл счет на 29-й минуте встречи. Автором забитого мяча стал Максим Петров. На 77-й минуте встречи московский клуб получил право на пенальти, который реализовал Илья Петухов.

"Ювентус" попытался отыграться, но смог отличиться лишь однажды - на 83-й минуте Паоло Гоцци Иверу сократил отставание в счете, но спастись туринцам не удалось.