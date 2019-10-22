На канале "Россия 1" с 21 октября - многосерийный фильм "Екатерина. Самозванцы". Два первых сезона: "Екатерина" (2014) и "Екатерина. Взлет" (2017) оказались на вершине успеха. Сериал награжден премиями "ТЭФИ" и "Золотой орел", занял третье место в Топ-20 лучших сериалов в рекомендациях авторитетного зарубежного издания Hollywood Reporter. Сага о любви и власти русской императрицы переведена на 20 языков, права на показ куплены в 104 странах. Главную роль - Екатерину Великую - сыграла популярная актриса театра и кино Марина Александрова. Однако парадокс - на этой неделе практически в одно время с сериалом "Екатерина. Самозванцы" на Первом канале начался другой - "Мосгаз. Новое дело майора Черкасова (Формула мести)". Это шестой проект из цикла расследований майора Черкасова ("Мосгаз", "Палач", "Паук", "Шакал", "Операция "Сатана"). Криминалиста Соню Тимофееву в сериале играет... также Марина Александрова. Так что первый вопрос популярной актрисе - как раз о сложившейся ситуации.

Что чувствует актриса, когда по двум ведущим каналам одновременно идут крупные сериалы, и оба - с ее участием? Сможет ли конкурировать сама с собой?

Марина Александрова: Честно скажу, поначалу я расстроилась. Актерская профессия состоит и из умения выбирать, от чего-то отказываться. За прошлый год я снялась только в двух этих продолжениях, потому что ничего более достойного для себя не увидела. И получается, что весь мой рабочий год за неделю "сгорает". А дальше уже только через год выйдут проекты, над которыми работаю сейчас. Но для меня важно именно то, о чем вы говорите - конкуренция с самой собой. Понимаю, что в этой профессии по большому счету вызов всегда бросаю только самой себе. И с этой точки зрения сложившаяся ситуация даже на руку. Потому что я точно не окажусь в проигрыше.

Видела, что вы обратились в "Инстаграме" к своим подписчикам по этому поводу, мол, действительно, выйдут два таких сериала одновременно, но для меня радостно, что вы со мной. Более того, вы проявили хорошее чувство юмора, опубликовав позднее там же ролик, где "смешаны" обе ваши героини.

Марина Александрова: Да. Я написала о том, что мне радостно, когда зрители определяют успех проекта. Так случилось, что и один, и другой фильм считаются наиболее успешными у каналов, и я именно в таких участвую. Не думаю, что это стопроцентно моя заслуга, потому что над обоими проектами трудится большое количество талантливых людей, с которыми я счастлива встречаться каждый раз. Но действительно вижу даже по своим подписчикам в "Инстаграме", что они любят и тот, и другой фильм. И я этому рада, потому что для актрисы очень важно быть востребованной в профессии, но не менее значимо - быть любимой. Можно иметь много званий, но не быть народной с точки зрения отношения зрителей. А здесь я понимаю, что и тот, и другой проект действительно сделали меня любимой для аудитории. И я, конечно же, очень всем благодарна.

Трудно ли жить по-королевски в кадре? Я прочитала, что вы - дочка военного, может быть, у вас с детства умение держать спину прямо?

Марина Александрова: Не знаю. Был смешной эпизод. В театре "Современник" все знали, что я выросла в Петербурге и играю на арфе. Я была занята в спектакле "Джентльменъ" у Евгения Каменьковича и однажды начала что-то в буфете рассказывать про свою питерскую коммунальную квартиру, что там жили 13 семей, боролись с крысами, но нам - детям - было весело. И помню, мне завлит Евгения Кузнецова сказала: "Марина, я думала, что вы росли в квартире с антиквариатом". Я отвечаю: "Ну да, росла. Но только это были "екатерининские полки", в которых жили 13 семей". Опять же, для артиста такая роль, как императрица, по большому счету это стечение обстоятельств. А также - счастливый момент в карьере, когда тебе выпадает шанс сыграть такого масштаба личность, и она становится знаковой в твоей судьбе.

Екатерина была более полной, чем вы. У вас не было желания поправиться для роли?

Марина Александрова: Это миф. Екатерина в молодости была худощавой. В Оружейной палате хранится ее подвенечное платье, и оно рассчитано на достаточно хрупкую женщину. Когда Екатерина приехала из Германии в Россию, она была, скорее, даже с мальчишеской фигурой - так описывают. Она превосходно держалась в седле. Так что для первой части "Екатерины" я, наоборот, худела. Потому что мне казалось, что важно показать ее хрупкость и девичью красоту. А потом, видимо, жизнь в России и русская кухня дали о себе знать. И уже во время съемок второго сезона я родила дочь - Екатерину, кормила ее молоком и была "молочной женщиной".

Дочку вы назвали в честь своей героини?

Марина Александрова: Нет, это совершенно случайно совпало. Мы долго думали. А потом как-то так получилось, что муж предложил, а я подумала: "А почему бы нет? Очень красивое имя! Сильное!"

Популярная актриса Хелен Миррен играла британских королев, и вот сейчас она снялась в сериале "Екатерина Великая". Вы его смотрели?

Марина Александрова: Видела только трейлер. Но мне не понравилась картинка, а так как я - человек, предпочитающий визуально красивые вещи, то считаю, что наш оператор Максим Шинкоренко снимал лучше. А что касается Хелен Миррен, она - замечательная оскароносная актриса.

Опять же в 2015 году Первый канал и "Россия 1" выпустили сериалы, посвященные Екатерине. Вы видели сериал "Великая" с Юлией Снигирь в главной роли? Что о нем думаете?

Марина Александрова: Это очень красиво сделано. И Юлия - прекрасная актриса. Но в этом сериале совсем другой подход. Мы делали более камерную историческую драму. А у них показана более эпохальная история. Эти проекты разные по сути. А если вы говорите о соперничестве, то когда ты находишься в работе и получаешь от нее удовольствие, то реально думаешь в первую очередь о себе и не пытаешься с кем-то соревноваться. Самая большая соперница - это ты сама. Поэтому для меня было интереснее сыграть так, чтобы я сама себе поверила.

Мне понравились две фразы из ваших интервью, посвященных этому сериалу. Первая - о том, что корона действительно жмет. И вторая, когда вы признались, что "входишь в Екатерининский дворец и понимаешь, что играть надо так, будто все это принадлежит тебе". На вас не давили костюмы и интерьеры?

Марина Александрова: Нет. Я получаю колоссальное удовольствие от работы в костюмной исторической драме. Не знаю, может быть, в прошлой жизни я как-то была с этим связана, но мне во всем этом очень комфортно. Действительно чувствую себя императрицей.

Как складывались отношения с партнерами на съемочной площадке?

Марина Александрова: Прекрасно. Первый сезон вообще для меня наиболее ценный и любимый, потому что мы многое на площадке придумывали сами. Нам помогло и то, что мы были в Чехии - вдали от всех. И конечно же, Юля Ауг и Саша Яценко в первой части - любимые партнеры. Мы смеялись, что они - из "гетто артхауса", а я - из "гетто мейнстрима", и в принципе не должны пересекаться. Но нам как-то удалось. Потом Яценко признавался, что изначально не хотел сниматься. Он говорил: "Я так расстроился, что Екатерина - это ты. Я думал, как же она сейчас все это банально будет играть". То есть отнесся ко мне поначалу с пренебрежением, как к артистке "фестивального жанра". Я это сразу почувствовала. А в первый съемочный день на улице было минус 27, и только выпал белоснежный снег, словно из той эпохи. И мы все дрожали, снимаясь в первой сцене. Я отвела его в сторону и попросила: "Саша, извините, можно я вас просто обниму?" Он очень смутился. Я помню, что обняла его на этом морозе, держала и говорила: "Вы поймите, мне очень важно быть с вами вместе. Потому что эта история не только про меня, но про нас с вами. Я не смогу ее без вас сыграть". В общем, мы очень подружились. И я считаю, что он - выдающийся русский артист. И с ним невероятно комфортно на площадке. А еще у него есть такое уникальное качество, он никогда не будет играть, если ему что-то "жмет", с точки зрения сцены и партнера. Он как камертон фальши: даже чувствует, когда человек на втором плане что-то делает не так. Во второй части партнером был Сергей Колтаков - один из лучших русских артистов, но, на мой взгляд, недооцененных. Конечно, у него сложный характер, и с ним непросто многим сработаться. Но Колтаков для меня - это и человеческое, и профессиональное открытие. Такой подъем, такое счастье работать с ним! Это тоже мой творческий подарок.

В разных сезонах "Екатерины" менялись режиссеры. Для сериалов это нормальная история. Но как актрисе каждый раз привыкать к новому?

Марина Александрова: Мне кажется, что для актрисы всегда интересны "свежая кровь" и новый подход.

Как вы считаете, снимут когда-нибудь в России отдельные сериалы про Петра I или про Емельяна Пугачева? И если да, то хотелось бы вам в них кого-нибудь сыграть?

Марина Александрова: Мне кажется, что про Петра I нужно снимать. Потому что два императора у нас были великих. Петр и Екатерина. И это с точки зрения не только того, что они сами себя так назвали, а действительно потому, что в историю они вошли как люди, изменившие вектор направления пути, по которому шла Россия. Мне было бы очень интересно посмотреть сериал "Петр Великий". Сыграть там? Думаю, нет. Если бы "Екатерина" не пользовалась таким успехом и не получила такую любовь зрителей, то, возможно, я бы, наверное, снялась еще и в другой киносаге в роли исторического персонажа. А так как "Екатерина" уже настолько знаковая для меня роль и любимая всеми, то я, наверное, лучше сыграю еще что-нибудь современное.

У "Екатерины" прекрасные продажи за рубеж. То есть у людей огромный интерес к историческим сериалам.

Марина Александрова: Это очень приятно. Мы с мужем были год назад в Японии, и девушка - продавец в магазине узнала меня. Она и сначала начала моего мужа спрашивать: "Ее зовут Екатерина?" Он говорит: "Нет. Марина". А дальше Андрей меня подзывает: "Тебя узнали". У нее задрожали руки, она сказала, что она смотрела фильм. Это было очень приятно. А на спектакль в Гамбурге, где я играла, специально приезжала девушка из Лос-Анджелеса и сказала, что она всем своим друзьям советует смотреть наш сериал.

Как для актрисы, которая играет королеву, государственного деятеля, вдруг решиться на такой радикальный шаг - сыграть "белоленточницу" в сериале "Домашний арест"?

Марина Александрова: На самом деле я девять месяцев не работала, потому что после второй части "Екатерины" поняла, что не хочу быть артисткой исторических проектов, которые мне сразу все стали предлагать. Есть определенный стереотип по отношению к моей внешности, и на самом деле я много для себя по большому счету в молодости сделала ошибок, именно потому, что не умела выбирать. А еще - ситуация в моей жизни была такая, что нужно было постоянно работать. Потому что мы - артисты - все люди зависимые. Так что я никого никогда не осуждаю, понимаю, что мы не можем взять один проект и жить с ним целый год. Поэтому после "Екатерины" у меня был действительно честный внутренний выбор - хотела работать только там, где мне интересно. И чтобы зритель меня увидел в чем-то новом. Опять же, мой муж (не секрет, что он в телевизионном мире большой человек - профессиональный, талантливый, и я ему очень доверяю) мне сказал: "Тебе нужно поменять аудиторию. Например, тебя никогда не было на ТНТ. Ты тогда поменяешь и жанр, и сделаешь для себя что-то новое". Как человек вечно сомневающийся я спросила: "Как это произойдет? Меня совершенно не видят в этом качестве". Однако когда ты правильно формулируешь мечту, обязательно приходит какой-то ответ. И буквально через неделю продюсер "Камеди Клаб" Семен Слепаков и режиссер Петр Буслов, которые искали героиню, прислали мне первую серию. Я прочитала и поняла, что очень хочу работать в "Домашнем аресте". С Семеном Слепаковым мы были знакомы до этого, и он меня прекрасно знал с точки зрения человеческого общения. Но когда я пришла на кастинг, он очень сомневался в том, что я - это Марина Былинкина. Поэтому я понимала, что мне нужно сделать что-то такое, чтобы всех удивить.

И что вы сделали?

Марина Александрова: Ночью начала повторять текст в капе, с которой должна спать после брекетов. И вдруг поняла, что это - находка, зерно роли. Помню, как Марина Мстиславовна Неелова рассказывала про спектакль "Спешите делать добро", про то, как она в костюмерной нашла короткое платье, и у нее все встало на свои места. Она тут же поняла свою героиню - эту девочку, которая пытается как бы выпрыгнуть из этой ситуации с точки зрения того, что ей все уже мало. И то же самое произошло с этой капой. Потому что я сразу же поняла этот образ, внутренне не побоялась быть такой. На самом деле, когда я еще снималась в фильме "Азазель", мне Александр Адабашьян говорил: "Тебе нужно сыграть обязательно что-то смешное. Как Пеппи Длинныйчулок". А сейчас я снялась у Сергея Урсуляка. Тоже забавная история. Мы с мужем разговаривали накануне, и он сказал: "Думаю, что тебе, конечно, надо с Урсуляком поработать".

Какой проект Сергея Урсуляка вы имеете в виду?

Марина Александрова: "Одесский пароход". Мы поговорили с мужем вечером, утром я улетела на гастроли. И первое, что получила - СМС от своего агента: "Тебя разыскивает Урсуляк. Я ему уже сказала, что ты сниматься в эти сроки не можешь". А у меня есть определенные сроки отпуска. Потому что в первую очередь я - мама. "Но он очень просит и прислал даже личное письмо", - сказала агент. У меня в итоге было три счастливых съемочных дня. И Урсуляк мне тоже сказал: "Знаешь, классно, что с такой внешностью у тебя есть качества клоунессы. Это уникальная вещь для героини".

О чем сериал?

Весна 1774 года. Правление Екатерины оказалось под угрозой сразу с четырех сторон. Идет война с Турцией, которая может обернуться для России либо удачным миром, либо сокрушительным поражением. В Париже в руках беглых поляков и французских авантюристов оказывается важный козырь против Екатерины - Елизавета Тараканова, самозваная дочь Елизаветы Петровны. В самой России разгорается крестьянское восстание Емельяна Пугачева - еще одного самозванца, объявившего себя Петром III. В Санкт-Петербурге опасность зреет прямо во дворце. В заговоре участвуют самые близкие - врагом Екатерины в битве за трон могут стать ее собственный сын, невестка, бывший фаворит. Корона Российской империи в опасности… Екатерина мечтает о семейном счастье, но даже власть самой могущественной женщины не вернет ушедшую любовь. Сумеет ли императрица понять и простить своего возлюбленного или ее сердце ожесточилось, и она будет мстить?

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"