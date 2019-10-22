Матвиенко предложила довести до 90% долю целевиков в медвузах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что для ликвидации дефицита медицинских кадров необходимо довести долю студентов-целевиков до 90%, а ординаторов - до 100%. Такое мнение она высказала во вторник в ходе заседания Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации.

По словам главы Совфеда, в этом году из 15 тысяч мест, выделенных на целевое обучение, занято чуть более 13 тысяч, "уже на входе регионы потеряли более полутора тысяч необходимых им специалистов, целевые места были переданы в общий бюджетный конкурс, но и там есть также нераспределенные места".

"С 2020 года доля целевиков должна быть не ниже 70%, эту планку нужно постоянно повышать, довести ее до 90%, а в ординатуре, я полагаю, и до 100%", - заявила Матвиенко.

Глава Минздрава Вероника Скворцова, принимавшая участие в заседании Совета, с этим предложением согласна. Названные главой Совфеда показатели соответствуют расчетам ведомства. Недобор на целевые места министр объяснила тем, что абитуриенты из регионов стремятся в столицы и крупные города. По этой причине, например, в Магаданской области незанятыми остались около половины целевых мест. В Минздраве предлагают пересмотреть распределение квот на целевое обучение.

Матвиенко также считает, что ректоры медицинских вузов должны отслеживать судьбу выпускников, как это было в прежние годы. "Сегодня подход такой: выдали дипломы и все. Поэтому мы даже не имеем достоверной статистики, сколько выпускников медицинских вузов реально идет в сферу здравоохранения, а кто идет в другую сферу", - сказала она.

"Государство тратит огромные средства на подготовку одного врача. Это, наверное, самое дорогостоящее обучение. Мы никак не влияем на этот процесс, мне кажется, нужно поменять эту ситуацию и ввести ответственность ректоров вузов за трудоустройство своих выпускников", - отметила глава Совфеда.