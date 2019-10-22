Медведев допустил строительство ВСМ Москва-Минск

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас не исключили строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Минск и далее до Берлина.

В ходе посещения научно-технического центра ТМК и группы "Синара" в Сколково премьеры ознакомились с макетами новой железнодорожной техники - "Ласточки" и газотурбовоза.

Президент группы "Синара" Дмитрий Пумпянский рассказал гостям, что в центре в партнерстве с Siemens будут разрабатывать решения для высокоскоростных железных дорог, включая линии Санкт-Петербург-Москва или Москва-Казань.

"Москва-Минск... и на Берлин", - озвучил предложение по направлению ВСМ Румас.

"До Минска то точно возможно (ВСМ)", - сказал Медведев, отметив, что сейчас в этом вопросе "бюрократическая" проблема.