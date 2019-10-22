Медведев: Научное сотрудничество между странами не преодолеет санкции

Научное сотрудничество между странами не сможет сломить стену взаимных санкций, продиктованных логикой текущих событий, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Хотел бы сказать, что получится. Нет, не получится", - коротко ответил он на предположение, прозвучавшее на пленарной сессии международного форума "Открытые инновации".

По словам главы правительства, наука - вещь аполитичная. "Но дело в том, что решения, которые принимаются на государственном уровне, основываются не только на верных технологических предпосылках. Они продиктованы логикой текущих событий и их игнорировать невозможно", - пояснил он свои скептические оценки.

- Этого не будет, - снова уверенно назвал он невозможным такой сценарий.