Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил успехи Московкой школы управления "Сколково". За 13 лет существования она выпустила более 2,5 тысячи выпускников дипломных и предпринимательских программ. "Теперь это, действительно, классные управленцы, представители бизнес-сообщества. Это, пожалуй, главный итог работы", - заявил глава правительства на заседании международного попечительского совета бизнес-школы.

Растет признание "Сколково" в остальном мире. Европейский фонд развития менеджмента выдал бизнес-школе международную аккредитацию EQUIS. Это, как выразился премьер, вхождение в высшую лигу. "Таких школ действительно немного, это приблизительно один процент школ в мире, что ставит школу в один ряд с признанными мировыми лидерами и подтверждает высокий международный стандарт образования. Именно такую задачу мы и ставили изначально, когда обсуждали ее создание", - напомнил Медведев.

Расширяется круг международного партнерства московской школы управления. В ходе заседания попечительского совета "Сколково" заключила соглашение о стратегическом партнерстве в сфере образования с компанией PepsiCo. Документ предусматривает поддержку и проведение совместных мероприятий в области развития бизнес-образования, исследовательских проектов, а также участие сотрудников компании PepsiCo в дипломных, корпоративных и других образовательных программах, которые предлагает бизнес-школа.