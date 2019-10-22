Медведев рассказал о последствиях роботизации труда

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал готовиться к масштабной переквалификации работников из-за активной роботизации труда.

Трансформацию рынка труда в связи с внедрением в производство робототехники глава правительства назвал одной из дилемм, стоящих перед миром в связи с цифровым развитием. Эти вызовы обсуждаются во вторник на VIII Московском международном форуме "Открытые инновации".

За четыре столетия с момента промышленной революции машины не смогли вытеснить людей и, полагает глава правительства, все-таки не смогут это сделать. Ученые прогнозируют, что в ближайшие два года взамен исчезнувших 75 миллионов традиционных рабочих мест на планете появится 133 миллиона новых.

Сейчас в мире работает около 2,5 миллионов роботов, в основном в отдельных странах, как Южная Корея, Германия. "Уровень занятости в этих странах высокий, но тем не менее мы все равно должны готовиться к серьезной переквалификации людей, - заявил Медведев. - Надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами".

- Низкоквалифицированный труд в конечном счете должен отходить к роботам, а люди должны обладать так называемыми мягкими навыками. То есть креативным мышлением, способностью оперативно решать проблемы, - считает премьер-министр.