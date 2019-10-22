Милонов предложил ограничить продажу детского шампанского

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с очередным предложением. В этот раз он решил ограничить продажу детского шампанского.

По словам народного избранника, детям с юных лет прививают "неправильную" любовь к шипучему напитку, в итоге формируется определенная зависимость. Повзрослев, человек перейдет на шампанское, содержащее алкоголь, уверен депутат.

"Навязывание идеалов взрослой вульгарности искажают у подрастающего поколения критическое восприятие и закладывают повышенную толерантность к употреблению полноценного алкоголя и табака в будущем", - говорится в обращении, которое Милонов направил главе министерства промышленности и торговли РФ Денису Мантурову (текст есть в распоряжении РИА Новости).