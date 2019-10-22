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22.10.2019 18:21
Рубрика: Экономика

Местные линии берут под крыло

Минпромторг предложил доработать чешский легкомоторный самолет для России
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(7996)
Легкомоторный самолет L-610 чешского производства могут доработать для нужд российской авиации. С таким предложением выступил Минпромторг. Региональным авиалиниям срочно нужны новые легкомоторные самолеты, считают эксперты.
Пока на региональных маршрутах летают советские самолеты, которым срочно нужна замена. Фото: AP Пока на региональных маршрутах летают советские самолеты, которым срочно нужна замена. Фото: AP
Пока на региональных маршрутах летают советские самолеты, которым срочно нужна замена. Фото: AP

Накануне директор авиационного департамента минпромторга Дмитрий Лысогорский, выступая в Госдуме, рассказал о планах обновления L-610. По его словам, финансирование может быть открыто уже до конца этого года. Правда, конкретные суммы и сроки заключения контракта в минпромторге пока не озвучивают.
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По отзывам представителей отрасли, выполнить модернизацию самолета мог бы Уральский завод гражданской авиации. С предприятием уже велись об этом переговоры. Вопрос в необходимых затратах и окупаемости проекта.

Самолет L-610 может поднять в воздух до 40 пассажиров. Летает он на 2,4 тысячи километров с крейсерской скоростью - 438 километров в час.

Были также планы обновить турбовинтовой Ил-114-300, который рассчитан на 64 пассажира. На эти цели из бюджета уже были выделены средства. "Но когда он появится, неизвестно, а для местных линий сегодня позарез нужны самолеты. Ситуация катастрофическая", - заметил в беседе с "РГ" доцент кафедры авиационных двигателей Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ) Сергей Каменев.

Для коротких рейсов на региональных линиях осталось 60 действующих Ан-24 и Ан-26-100, их 50-летний срок эксплуатации подходит к концу

Сейчас на региональных линиях для коротких рейсов используют в основном самолеты Ан-24 и Ан-26-100, которые также рассчитаны на небольшое количество пассажиров. По всей стране наберется около 60 таких действующих самолетов, рассказывает "РГ" глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. "Беда в том, что у Ан-24 и Ан-26 календарный срок эксплуатации - 50 лет, который стремительно подходит к концу", - говорит эксперт. Так что через пять лет количество действующих Ан-24 можно будет пересчитать по пальцам. "Нужно не просто иметь что-то на замену, а предложить замену срочно", - говорит эксперт.

Фото: Юрия Муравина / Фотохроника ТАСС
В России появится новый самолет для малой авиации на замену Ан-2

В Чехии L-610 оказался не очень востребованным. Не смогли его продвинуть и на европейском рынке, где сильна конкуренция, говорят эксперты. А в СССР таких самолетов разных модификаций было несколько сотен. "Это была рабочая лошадка, которая обслуживала местные авиалинии", - говорит Каменев. Преимущество этой машины в том, что она может взлетать с коротких грунтовых взлетно-посадочных полос.

Но реализовать такой проект можно только при господдержке. "В мире серийного производства 40-местных самолетов не существует. Связано это с тем, что требования к таким самолетам высокие, поэтому они поучаются дорогие, а пассажиров возят немного", - говорит эксперт. Причем поддержка потребуется на всех этапах жизненного цикла самолета, добавляет он. В том, что самолет будет востребован региональными авиакомпаниями, эксперты не сомневаются.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минпромторг
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