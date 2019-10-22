Минск и Гавана определят новые векторы экономического взаимодействия

Проанализировать состояние двустороннего сотрудничества и определить новые векторы взаимодействия предстоит 23 октября на встрече президента Беларуси с его кубинским коллегой Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

В ходе трехдневного официального визита высокого кубинского гостя, уточняет источник в администрации Лукашенко, состоятся переговоры глав государств в узком и расширенном составах, на которых будут обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, определены перспективные направления для дальнейшего сотрудничества.

Особое внимание в ходе встречи двух президентов будет уделено торгово-экономической тематике, в частности вопросам реализации совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, информационных технологий. Кроме того, предстоит подписание ряда международных документов, позволяющих расширить взаимодействие двух стран в различных отраслях. Ожидается, что по итогам переговоров Александр Лукашенко и Мигель Марио Диас-Канель Бермудес подпишут совместное заявление.

Кстати, глава дипломатической миссии Кубы в РБ Хуан Вальдес Фигероа, слова которого приводит БЕЛТА, напоминает, что "историческим событием для обеих стран стало посещение Фиделем Кастро Минска в июле 1972 года, которое вошло в историю белорусско-кубинского сотрудничества". Тысячи кубинцев учились многие годы в белорусских вузах. "Эти страницы истории вписаны в основу сегодняшней дружбы между Кубой и суверенной Беларусью", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Посол обратил внимание и на установление межпарламентских контактов и связей между Гаваной и Минском. "Есть общность позиций по международным вопросам. Обе страны являются членами Движения неприсоединения. Куба активно поддерживает Беларусь во вступлении во Всемирную торговую организацию", - отметил дипломат.

Куба, по его словам, стремится укреплять сотрудничество и с белорусскими министерствами и ведомствами, вузами, академией наук, торгово-промышленной палатой. В последние годы состоялся обмен между делегациями министерств иностранных дел, сельского хозяйства, по линии науки и техники, прокуратуры. Кубинская сторона также намерена развивать контакты с РБ в области образования и культуры.