Минтруд назвал самые востребованные профессии в Беларуси

И спустя столетие приходится признавать, что размышления поэта "Кем быть" волнует в быстроменяющемся мире не только молодое поколение белорусов, но и дотошных экспертов национальной статистики РБ.

Вот, скажем, лесная прогулка за грибами - отдых, на первый взгляд. А в Брестской области уникальная для Синеокой профессия грибника - специалиста по их искусственному выращиванию - оказалась наиболее востребованной в новом столетии. Правда, в сельской местности республики по-прежнему востребованы и животноводы, каменщики и электрогазосварщики, цитирует БЕЛТА представителя Министерства труда и социальной защиты РБ Алену Докукину.

В зависимости от областей, а их в республике шесть, рынок труда и востребованные профессии немного разнятся, уточняет эксперт. К примеру, в Гомельской области всегда придутся ко двору каменщики, а в гродненском регионе - машинисты котельной. Могилевская область испытывает нехватку электрогазосварщиков, а в столице растет спрос на слесарей механосборочных работ. Не останутся, по словам чиновника, без работы в белорусских регионах швеи и продавцы, повара и трактористы.

Как уже сообщали местные информационные порталы, в целом в стране сохраняется высокий спрос на рабочие руки. Только во втором полугодии текущего года на рынке труда насчитывалось около 90 тысяч предложений. Причем спрос на рабочие профессии составляет свыше 65 процентов от числа всех вакансий.

Кстати, на учете в качестве безработных на 1 сентября в Беларуси состояли 11,9 тысяч человек, что на 26,6 процента меньше, чем на ту же дату в прошлом году, констатирует агентство.