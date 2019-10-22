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22.10.2019 15:16
Рубрика: Общество

Моника Беллуччи с новой стрижкой стала лицом русского глянца

Текст: Нива Миракян (Рим)

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи украсила собой обложку русскоязычного глянцевого журнала.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Моника Беллуччи отмечает 55-летие

Беллуччи, отпраздновавшая в сентябре 55-летний юбилей, в очередной раз удивила своих преданных поклонников новым, несвойственным ей образом. Актриса смело рассталась со своей шикарной шевелюрой, которая была на протяжении долгих лет ее визитной карточкой, отдав предпочтение экстремально короткой стрижке боб-каре.

А на днях звезда "Дракулы" и "007: Спектр" предстала на обложке декабрьского номера российской версии французского журнала Numéro, о чем Моника с радостью сообщила в своем Instagram. Для российского глянца Беллуччи выбрала лаконичный образ - белоснежное платье с воланами и глубоким декольте, которое она дополнила скромным колье. Актрисе удалось спрятать короткие волосы в пучок, а для макияжа она выбрала традиционную косметику бежевых оттенков.

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