Моника Беллуччи с новой стрижкой стала лицом русского глянца

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи украсила собой обложку русскоязычного глянцевого журнала.

Беллуччи, отпраздновавшая в сентябре 55-летний юбилей, в очередной раз удивила своих преданных поклонников новым, несвойственным ей образом. Актриса смело рассталась со своей шикарной шевелюрой, которая была на протяжении долгих лет ее визитной карточкой, отдав предпочтение экстремально короткой стрижке боб-каре.

А на днях звезда "Дракулы" и "007: Спектр" предстала на обложке декабрьского номера российской версии французского журнала Numéro, о чем Моника с радостью сообщила в своем Instagram. Для российского глянца Беллуччи выбрала лаконичный образ - белоснежное платье с воланами и глубоким декольте, которое она дополнила скромным колье. Актрисе удалось спрятать короткие волосы в пучок, а для макияжа она выбрала традиционную косметику бежевых оттенков.