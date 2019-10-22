Наталия Нарочницкая: Русским и сербам есть за что побороться вместе

Сербия выживает в условиях жесточайшей западной пропаганды: по сравнению с ней советская коммунистическая была детским садом!

При этом русским и сербам, несмотря на любые зигзаги внешней политики, всегда будет за что побороться вместе. Об этом в интервью порталу "Балканист" рассказал Наталия Нарочницкая, доктор исторических наук, глава Фонда исторической перспективы и старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, которая принимала участие в 64-й Международной книжной выставке-ярмарке в Белграде.

По мнению авторитетного историка, судьба Югославии оказалась связанной с судьбой России. "В 90-е годы я просто горела пламенем, которое разжег во мне балканский кризис, - вспоминает ученый. - Я принадлежала к той части русского общества, которое восприняло боль сербского народа как свою. Во время бомбардировок Боснии выступала с грузовика перед американским посольством в Москве! Можно сказать, что искра того пламени, в котором была Югославия, попала мне в сердце и разожгла там огонь, который не потух до сих пор".

Наталия Нарочницкая рассказала и о том, как она поехала в подвергшуюся варварской натовской агрессии Союзную Республику Югославию, пробиралась туда через болгарские горы. "Я - московский сибарит, дочь академика, которая привыкла сидя в кресле с сигаретой рассуждать с элементом известного скепсиса о мировых событиях, в последних числах мая 1999-го пробиралась через болгарские горы в Белград, который бомбили силы НАТО, - делится она. - Здесь тогда собрались честные европейские интеллектуалы, профессора из Сорбонны, из Австрии, Великобритании, у нас был круглый стол о мировом правопорядке. Я пыталась привлечь внимание мировой общественности. Я в ужасе открывала ночью окно и смотрела на небо в трассирующих пулях, видела, как на улице машины взрываются, горят. Однажды я выступала в зале, когда завыла сирена. Охрана начала всех направлять в убежище. Я сказала: "Я не боюсь, а вы как?", и зал мне ответил: "И мы не боимся!". Мы продолжили. Потом я поехала в Косово. Случилось это уже после того, как его незаконно отторгли. Мы с коллегами - французом, австрийцем, англичанином и сербом - поехали в край через Стамбул и Вену, потому что напрямую в Приштину было не добраться. Взяли напрокат машину, две ночи я спала в Грачанице в женском монастыре, мужчины - в каком-то крошечном сербском постоялом дворе на четыре комнаты. Я никогда не забуду тех времен".

Историк подчеркивает, что всегда следит за событиями на Балканах, и тяготы Сербии снова воспринимает близко к сердцу. "Я вижу, какое колоссальное давление сейчас оказывается на Сербию, как она вынуждена лавировать и как ей сейчас объективно трудно, - констатирует глава Фонда исторической перспективы. - Мы видим, как страна выживает в условиях жесточайшей западной пропаганды: по сравнению с ней советская коммунистическая была детским садом! Сербия - свободолюбивая страна, здесь живут современные люди, но их воспитание зиждется на консервативных устоях и патриархальных ценностях, они воспитаны с уважением к семье и целомудрию.

"Европейские ценности", которые насаждаются западной пропагандой, не близки сербам. Я своим оппонентам всегда говорю, что сейчас они изменяют подлинным европейским ценностям, за которые их предки погибали на эшафотах. Они сейчас сами изменяют той Европе, которая прославилась на весь мир, явив ему действительно великую культуру! Великие европейские государства были созданы не "гражданами мира" и транссексуалами, а европейцами, сыновьями своих отечеств, которые жизни отдавали за веру, родную землю, честь, долг, верность, за семью и за детей. Слава богу, то, к чему Запад нас пытается приучить, в России не приживается. Некоторые жалуются, что у нас не проходят парады сексуальных меньшинств и транссексуалов. А это ради их же безопасности".

Между тем Наталия Нарочницкая считает, что Запад сам себе старательно роет яму насилием и поддержкой сепаратизма во всем мире. "Помните, как несколько лет назад Запад активно поддерживал любые сепаратистские настроения? Чехословакия, Югославия, Советский Союз, потом Россия, которой была уготована судьба СССР, - напоминает ученый. - У нас, к счастью, сменилась власть, и народ сам востребовал сильную руку, которая остановила распад. Запад везде поддерживал сепаратистские настроения. И посмотрите, что сейчас происходит в самой Западной Европе? Им вернулся бумеранг зла. В Каталонии трудно предсказать, чем все кончится. А что, если с "Брекзитом" и Шотландия потребует референдума? В Бельгии только монархия и контроль Евросоюза обеспечивают видимость порядка. При нынешней России Запад не посмел бы сделать нечто подобное тому, что он сотворил с Югославией. И нас очень трогает то, как здесь встречают наших лидеров. Русским и сербам, несмотря на любые зигзаги внешней политики, всегда будет за что побороться вместе".