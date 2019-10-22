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Названа самая бесполезная бытовая техника в России

Текст:   Антон Благовещенский
22.10.2019,  
10:45
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники. Лидером антирейтинга стала мультиварка - бесполезной ее сочли около 18 процентов опрошенных, пишет ТАСС.

Фото: iStock

Наиболее часто в домах россиян встречаются микроволновая печь, блендер, мясорубка, обогреватель, мультиварка, кофеварка и кухонный комбайн, а также посудомойка, увлажнитель воздуха, хлебопечка парогенератор, отпариватель и робот-пылесос.

При этом наиболее часто россияне пользуются микроволновкой, блендером, посудомойкой и мясорубкой, в то время как роботизированные пылесосы, к примеру, включаются значительно реже - как и хлебопечки с парогенераторами.

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Однако в то же время лидером в списке самых желанных покупок стал именно робот-пылесос, в пятерку лидеров вслед за ним попали посудомойка, кофеварка, увлажнитель воздуха и устройство для сушки одежды.

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