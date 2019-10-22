Известное французское издание France Football объявило заключительную десятку претендентов на престижную награду "Золотой мяч", которую вручат 2 декабря в Париже.

В список попал форвард "Барселоны" Лионель Месси, для которого эта номинация стала 14-й в карьере. Ранее он пять раз получал "Золотой мяч" в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

На награду также будут претендовать: полузащитник Рияд Марез ("Манчестер Сити"), хавбек Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), нападающий Антуан Гризманн ("Барселона"), защитник Калиду Кулибали ("Наполи"), нападающий Мохамед Салах ("Ливерпуль"), хавбек Эден Азар ("Реал"), защитник Маркиньос ("ПСЖ"), форвард Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") и полузащитник Жоау Феликс ("Атлетико").

Любопытно, что в итоговый список номинантов не попал лауреат прошлого года полузащитник "Реала" Лука Модрич. Это случилось впервые за 26 лет. В предыдущий раз в 1992 году приз выиграл Марко ван Бастен, но в 1993-м он номинирован не был.

Также журналисты France Football назвали претендентов на приз лучшему голкиперу года, названного в честь легендарного советского вратаря Льва Яшина.

В 2019 году на трофей претендуют: Алиссон Бекер ("Ливерпуль"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Андре Онана ("Аякс"), Войцех Щенсный ("Ювентус"), Самир Ханданович ("Интер"), Ян Облак ("Атлетико"), Кепа Аррисабалага ("Челси"), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Марк-Андре тер-Штеген ("Барселона").