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22.10.2019 17:53
Рубрика: Общество

Одобрен эскизный проект ракеты для полетов на Луну

Текст: Наталия Ячменникова
В ракетно-космическом центре "Прогресс" прошел научно-технический совет, на котором был одобрен эскизный проект ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Об этом во вторник сообщается на сайте центра.
Фото: NASA/nasa.gov Фото: NASA/nasa.gov
Фото: NASA/nasa.gov

На совете были продемонстрированы разработки и расчеты в части конструкции ракеты-носителя, бортовых систем, вариантов сборки. Отмечено, что все работы проведены РКЦ "Прогресс" в соответствии с требованиями технического задания, а представленный проектный облик "сверхтяжа" обеспечивает выполнение заданных тактико-технических характеристик.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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Эту ракету планируется использовать для полетов к Луне. Как сообщалось ранее, "сверхтяж" будет собираться по принципу технологического конструктора - каждая часть должна стать самостоятельным изделием. Первый пуск сверхтяжелой ракеты с космодрома Восточный планируется в 2028 году.

В работе совета участвовали представители Роскосмоса, РКЦ "Прогресс", РКК "Энергия", РКС, НПО "Техномаш" и другие.

Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что Роскосмос проектирует две сверхтяжелые ракеты - "Енисей" и "Дон". Первая имеет стартовую массу 3167 тонн и способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, на геостационарную орбиту - 26 тонн, к Луне - 27 тонн. Вторая - более мощная, ее показатели, соответственно, 3281 тонна, 140 тонн, 29,5 тонны и 33 тонны.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Освоение Луны
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