От художника до инноватора: на IPQuorum.Innovation обсудили возникновение и защиту авторских прав в цифровой среде

В первый день VIII Московского международного форума для технологических предпринимателей "Открытые инновации" в Технопарке Инновационного центра "Сколково" на коммуникационной площадке Ассоциации IPChain IPQuorum.Innovation прошли два мероприятия, посвященных обороту и защите IP-объектов в цифровой среде.

В ходе дискуссии на тему "Как цифровые платформы и технологии помогают эффективно управлять правами" заместитель генерального директора по цифровым технологиям IPEX Артем Товбин рассказал о том, чем отличается цифровая биржа интеллектуальной собственности IPEX от остальных площадок по монетизации контента: "Многие площадки забирают у правообладателей определенный объем прав, и пользователь, соответственно, перекупает те же самые права. На IPEX между творцами и покупателями прямое взаимодействие. Кроме того, мы предоставляем правообладателю Конструктор договоров - важный инструмент для заключения международных сделок. Все платежи поступают на специальные номинальные счета, которые гарантируют сохранность и безопасный вывод денежный средств".

Директор по развитию zaycev.net Артем Бигильдеев указал на то, что биржа IPEX является фильтром, отсеивающим "серых" производителей контента: "Биржа работает на базе распределенного реестра IPChain, с помощью которого пользователь может приобретать контент только у легальных авторов. Это очень важное преимущество для рынка музыкальных и аудиовизуальных произведений".

Президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев на площадке IPQuorum.Innovation рассказал о цифровых правах в творческих и технологических индустриях, а также об истории развития прав интеллектуальной собственности и о том, как многолетний опыт законотворчества разных стран воплощается в современных цифровых платформах.

По словам Матвеева, формируемое "цифровое право" именно на интеллектуальную собственность вполне естественно возникает на стыке традиций, потребностей творческих индустрий и технологических возможностей. Постепенно уходит "жесткий водораздел" между авторскими и патентными правами - они превращаются в "единый спектр" правовых возможностей. Эта тенденция проявляется не только в странах с развитой культурой - таких как Великобритания, США или Германия, но и на новых рынках - Австралии, Южной Кореи, Китая. Примером переходных процессов в России может стать законопроект с поправками в часть 4 Гражданского кодекса, которые позволят регистрировать компьютерные программы не только "как литературные произведения", но и описывать особенности функционирования программных продуктов.

В сфере защиты интеллектуальной собственности от нелегального использования и упрощения ее оборота наибольшие возможности дают технологии нейронных сетей, распределенных реестров и "умных" контрактов, считает Матвеев.

"Умные контракты помогают избавиться от посредников, наживающихся на творческих людях, пользуясь сложностью "бумажных" процедур, а по сути выполняя рутинные функции, которые можно доверить компьютерному коду", - отметил президент ФИС.

Он также рассказал аудитории IPQuorum.Innovation об устройстве и узлах IPChain, позволяющих заинтересованным игрокам взаимодействовать на каждом из уровней - индустриальном, экосистемном, платформенном и инфраструктурном - и эффективно реализовать техническими решениями законодательные нормы.

Также 21 октября на IPQuorum.Innovation прошла дискуссия на тему "Цифра управляет эмоциями в интересах бизнеса". В ней приняли участие управляющий портфелем IT-проектов группы IPChain Валерия Брусникина, директор по акселерации юридических технологий Фонда "Сколково" Антон Пронин, сооснователь и партнер проекта "Лаборатория Хаоса" Константин Нархов, основатель и владелец компании "Европейская Юридическая Служба", идеолог уникальной концепции LEGAL Cloud Сергей Бекренев, практикующий психолог, коммерческий директор Урал-Бюро Е.С.М. Николай Дядьков, генеральный директор "Дымшиц и партнеры" Михаил Дымшиц, digital-директор международной медицинской компании "ИНВИТРО", руководитель программы "Маркетинговая стратегия в digital" Евгений Бармин. На примере проектов EMUSE (Россия) и Endel (Германия) эксперты обсудили взаимодействие музыки и психоэмоционального состояния человека, а также влияние музыкального фона на покупательскую способность.