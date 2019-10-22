Палата адвокатов: как теперь можно и нужно исправлять судебные ошибки

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Михаил Толчеев ответил на вопросы читателей "Российской газеты", поступившие в ходе "горячей линии" по поводу стартовавшей судебной реформы. Напомним, созданы девять отдельных кассационных судов и пять апелляционных судов общей юрисдикции.

Практический вопрос от Анны Алексеевны из Брянска. Как подать жалобу в кассационный суд? Придется ехать в другой регион?

Михаил Толчеев: Жалоба в кассационный суд подается аналогично апелляционной жалобе. Ехать в другой регион не нужно.

Почему?

Михаил Толчеев: После рассмотрения апелляционной жалобы в суде субъекта РФ все материалы дела возвращаются в суд первой инстанции, принявший решение по делу.

Туда же в течение трех месяцев с момента вынесения апелляционного определения может быть подана кассационная жалоба. К ней прилагаются копии по числу лиц, участвующих в деле, и документ об уплате госпошлины. В течение трех дней суд первой инстанции должен сам направить все материалы дела вместе с жалобой в кассационный суд.

Но на процесс же все равно придется ехать, да? Например, апелляционный суд для Брянской области находится в Москве, а кассационный - в Саратове.

Михаил Толчеев: Для непосредственного участия в судебном заседании придется ехать в кассационный суд, для дистанционного предусмотрена видео-конференц-связь.

Михаил Николаевич, действительно ли создание кассационных судов повысит шансы на выявление и исправление судебных ошибок?

Михаил Толчеев: Мы все на это очень рассчитываем. Идея сплошной кассации давно обсуждалась в юридических кругах и, по мнению большинства, способна значительно повлиять на систему исправления судебных шибок.

Поясните читателям, что значит "сплошная кассация".

Михаил Толчеев: Кассация - это инстанция, предназначенная для пересмотра решений, вступивших в законную силу. До 1 октября этого года в судах общей юрисдикции кассационное обжалование существовало в усеченном виде: решение о приемлемости поданной жалобы и возможности ее рассмотрения судебной коллегией принимал судья соответствующего суда единолично. Коллегия рассматривала только около трех процентов поданных жалоб.

Что изменилось?

Михаил Толчеев: Теперь все такие жалобы будут рассматриваться в кассационном суде (не "привязанном" к субъекту РФ) тремя судьями с изучением материалов дела и приглашением участников спора. Кроме того, раньше рассмотрение и апелляционных, и кассационных жалоб производилось в суде субъекта РФ. Теперь эти функции разделены, что позволяет рассчитывать на исключение непроцессуального общения и солидарности судей одного и того же суда, принимающего решение по делу. Мы также рассчитываем, что кассационные суды станут авторитетным источником правоприменительного толкования, что, в свою очередь, приведет к повышению правовой определенности и предсказуемости судебных решений.

Звонок из Москвы. Студент юрфака Алексей интересуется, в каких случаях решение может быть отменено кассационным судом?

Михаил Толчеев: Решение может быть отменено, если будет установлено неправильное применение нижестоящим судом норм закона. При этом, как и прежде, суды кассационной инстанции не вправе давать иную оценку доказательствам или рассматривать новые обстоятельства, которые не были предметом исследования суда первой или апелляционной инстанции.

То есть новых полномочий не прибавилось? Только расселили разные инстанции по разным регионам, и все?

Михаил Толчеев: Но теперь решение может быть отменено или изменено кассационным судом и в том случае, если оно противоречит установленным судом фактическим обстоятельствам дела.

Вице-президент ФПА Михаил Толчеев рассказал о надеждах, связанных с судебной реформой. Фото: fparf.ru

В закон также введено указание на допущенные при рассмотрении дела процессуальные нарушения, которые станут безусловными основаниями для отмены решения кассационным судом. Среди них рассмотрение дела судом в незаконном составе, отсутствие протокола судебного заседания, принятие судом решения о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, и другие.

Все эти новшества позволяют надеяться, что произойдет действительно "процессуальная революция", способная обеспечить надлежащий уровень исправления судебных ошибок и формирования единообразного правоприменения.

Петр из Краснодара спрашивает. Региональный суд рассмотрел кассационную жалобу по старым правилам 30 сентября. Куда подавать вторую кассационную жалобу - в Верховный суд или кассационный? И с какого момента начинает течь срок ее подачи?

Михаил Толчеев: Эти и другие вопросы, связанные с началом действия нового регулирования, Верховный суд РФ рассмотрел в специальном Постановлении Пленума № 26 от 9 июля 2019 года. В случае если право на обращение в первую кассацию уже реализовано в порядке, действовавшем до вступления в силу изменений, кассационная жалоба может быть подана в судебную коллегию Верховного суда РФ. Это может быть сделано в течение трех месяцев начиная с 1 октября 2019 года, если на момент ее подачи не истек шестимесячный срок с даты рассмотрения жалобы в первой кассации.

Одна из новаций судебной реформы - представлять интересы сторон в судах, начиная с регионального уровня, могут только дипломированные юристы. Многие звонившие рассказывали, что уже с 1 октября у них в областных судах стали спрашивать дипломы. Кто не приносил, тех не допускали к процессу.

Михаил Толчеев: Профессионализация судебной деятельности - это необходимость, которую осознает все большее число специалистов. И прежде всего судебная система.

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что судейский корпус поддерживает идею ограничения допуска к представительству в суде непрофессиональных участников.

Требование наличия статуса адвоката или юридического образования для лиц, профессионально представляющих интересы участников процесса в суде, начиная с уровня апелляционного суда, на мой взгляд, хотя и компромиссный, но все же вполне определенный шаг в этом направлении.

Читатель Михаил Петрович из Оренбурга интересуется, сегодня все законы можно найти в интернете. Все можно изучить самостоятельно. Обязательно ли идти за помощью к тому, кто имеет диплом?

Михаил Толчеев: Правосудие - сложный механизм, требующий глубокого знания права, а не только норм закона. Участие в качестве его составляющей представителя, не посвященного в тонкости этой работы, приводит к возложению на суд не свойственных ему функций и к раскоординации системы.

Тогда почему вы считаете принятый вариант компромиссным, раз реформой введены ограничения для людей без диплома?

Михаил Толчеев: Компромиссным же это решение следует признать потому, что для стабильной работы системы недостаточно знать правила ее работы.

Должны быть созданы действенные механизмы реализации ответственности за неисполнение этих правил. Статус адвоката такие механизмы предполагает. Адвокат действует в рамках, которые установлены Кодексом профессиональной этики адвоката, содержащим систему этических и профессиональных требований и формирующим обязанности адвоката по отношению как к своему доверителю, так и к системе правосудия.

Большинство добросовестных юристов также следуют этим правилам. Однако, в отличие от адвокатов, в отношении юристов без адвокатского статуса механизмы возложения ответственности, скажем, за недобросовестное исполнение обязанностей, предательство интересов клиента и т.д. отсутствуют.

Вы сказали о сдержанном оптимизме в отношении судебных реформ. Готова ли к ним адвокатура, в каком она состоянии сейчас?

Михаил Толчеев: Адвокатура сегодня стабильна, она функционирует в том виде, в каком была задумана разработчиками и вдохновителями Закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" 2002 года.

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