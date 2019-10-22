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Рубрика: В мире

Тупик имени Трюдо

Партия премьера Канады утратила большинство в парламенте
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(7996)
Законодатель мировой "носочной" моды Джастин Трюдо и возглавляемая им партия одержали победу на прошедших в Канаде федеральных выборах. Однако полученный результат слабо соответствует амбициям самого молодого премьера Канады - Трюдо утратил большинство в парламенте.
Фото: Adrian Pingstone / wikimedia.org
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Это значит, что его правительство в ближайшие четыре года не сможет беспрепятственно провести ни один закон и будет вынуждено идти на уступки оппозиции. Консерваторы, во главе которых стоит Эндрю Шир, укрепили свои позиции после провальных выборов 2015 года. Местные эксперты сходятся в одном - итоги голосования не сулят ничего хорошего для страны. Результаты выборов продемонстрировали, что в Канаде наблюдается политический разлом "с запада на восток и между городскими и сельскими регионами". Уже сейчас существует четкое понимание того, что ни консерваторы (121 депутат), ни Квебекская партия (32), ни Новые демократы (24) не пойдут партии Трюдо на уступки. Предвыборная кампания и эта условная победа стоили либералам большого труда. Но, по мнению аналитиков, сложившаяся ситуация потребует от Трюдо неимоверных усилий, чтобы удержать власть и эффективно управлять страной.

В мире Северная и Центральная Америка Канада
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