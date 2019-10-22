Партия Трюдо лидирует на выборах в Канаде

Либеральная партия во главе с премьер-министром Джастином Трюдо лидирует на состоявшихся в Канаде парламентских выборах.

По последним данным местной избирательной комиссии (обработан 91 процент бюллетеней), либералы заручились поддержкой большинства избирателей в 156 округах, получив 33 процента голосов.

Их главный конкурент - Консервативная партия, которая хотя и получила немного больше голосов канадцев (34,5 процента), но лидирует только в 121 избирательном округе. Затем следует Квебекский блок (32 округа и 8 процентов голосов) и Новая демократическая партия (25 округов и 15,8 процента голосов).

Чтобы обеспечить себе единоличный контроль над Палатой общин канадского парламента и самостоятельно сформировать правительство, необходимо получить 170 мандатов по избирательным округам.