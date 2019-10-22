Партнеры "Российской газеты" вошли в топ-10 лучших газет России

Лучшей газетой страны признана "Амурская правда", которая стала одним из первых партнеров "Российской газеты". В топ-10 попал и другой наш региональный партнер - газета "Красный Север".

Конкурс "10 лучших газет России-2018" проводит Союз журналистов России совместно с журналом "Журналистика и медирынок".

Более 100 краевых, областных, городских и районных изданий со всей страны боролись за попадание в десятку лучших.

"Несколько лет назад произошел серьезный перелом в структуре региональной журналистики. Если раньше у нас существовала качественная вертикаль газет: городская, областная, федеральная, - то сегодня все сильно перемешалось, - рассказал "РГ" секретарь Союза журналистов России, главный редактор журнала "Журналистика и медиарынок" Владимир Касютин. - И среди районок есть просто удивительные примеры, когда, скажем, по верстке вы не поймете, где эта газета издается: в большом столичном городе или в каком-то отдаленном от центра муниципальном районе. Большой плюс региональных газет - это их серьезная связь с читателями. Сегодня на местную прессу работает вся ситуация в медиа-сфере, потому что, конечно же, проще удерживать аудиторию, которая живет рядом. Время более милостиво к небольшим проектам. И за последние 10 лет некоторые региональные издания стали очень сильными".

По словам Владимира Касютина, в России сегодня три с половиной тысячи районных, городских, областных газет. Их количество почти не меняется. "Что касается тенденций, - продолжает он, - то заметно сжимается частная пресса. Это происходит потому, что рекламный рынок не растет. Другое современное направление развития - спецпроекты. Журналисты берутся за какие-то дела, например, участвуют в сборе средств для больных, а не только описывают такие акции. Чуть ли ни каждое издание ведет серьезную общественную деятельность".

Конкурсу - пять лет. И его миссия - прежде всего сбор информации о том, как выживает региональная пресса. "В журнале мы стараемся публиковать все материалы, присланные на конкурс, - рассказывает Владимир Касютин. - Плюс обязательно по итогам делаем отдельный номер с большими аналитическими обзорами экспертов всех материалов, присланных журналистами. Обычно участвуют более ста редакций. Мы не ставим никаких препон: в конкурсе могут участвовать все газеты: городские, районные, республиканские и даже федеральные. Но последние пока конкурс игнорируют, видимо, считая, что у них нет конкурентов. И напрасно: есть такие районные газеты, где тиражи больше, чем у некоторых федеральных. Если же говорить о критериях отбора победителей, то эксперты оценивают контент, дизайн, обратную связь, смотрят PDF номеров, социальные проекты, которые реализуют редакции, работу в социальных сетях, сайты, а также успехи изданий в экономической деятельности и участие в жизни отрасли, что для нас очень важно".

Звонок победителям

"Российская газета" связалась с главными редакторам газет, поздравили наших партнеров с победой. И попросила рассказать, о чем они писали в последнем номере?

Елена Павлова, главный редактор газеты "Амурская правда":

- Вчера "Амурская правда", как и за 101 год своей работы, написала о самом главном и интересном. Новость дня - российское правительство выделило 512,5 миллиона рублей на покупку и капремонт жилья амурчан, пострадавших от разрушительного наводнения.

Летом 2019-го в Амурскую область пришла большая вода и большая беда - десятки северных поселков оказались полностью затопленными, тысячи людей переживали ЧС на крышах домов и на сопках. В итоге 278 домов признаны непригодными для проживания, в 611 необходим капитальный ремонт. Но люди не ушли из своих домов: больше тысячи северян до сих пор ютятся у родных или живут в зимних кухнях. А уже выпал снег и пришли морозы. Федеральную помощь ждали долго, обращались к президенту - и дождались. По словам амурского губернатора Василия Орлова, региону на решение жилищного вопроса подтопленцев необходимо 920 миллионов рублей. Остальные деньги, надеются амурчане, придут в область в следующем году.

Также читатели узнали из "Амурской правды", как область вдвое увеличит производство своей фирменной культуры - сои, которую сегодня скупает соседний Китай. А для души - история о бывшем инспекторе парашютно-десантной службы Юрии Полежаеве. 34 года он тушил лестные пожары в Амурской области, совершив 767 прыжков с парашютом. После выхода на пенсию свое "крыло" он положил на полку и вот уже 20 лет чинит парашюты пожарных и десантников. Он единственный такой в Приамурье.

Алексей Снегирев, главный редактор газеты "Красный Север":

- Писали о том, что после частичного разрушения двухэтажки в Салехарде будет тотальная ревизия "деревяшек". Несмотря на то, что есть программа по переселению жильцов из ветхого и аварийного жилья, как везде на Северах, на Ямале все еще много ветхих домов.

Недавно произошло ЧП: один из таких домов съехал со свай - вечная мерзлота и дома стоят не на фундаменте. Был, конечно, большой ажиотаж с экстренными совещаниями и прочим.

А мы говорили о том, как расселяют жителей дома, всем ли хватает места в маневренном фонде, довольны ли они временным пристанищем. Довольны не все. Только что вычитывал полосу уже в завтрашний номер: новый мэр побывал на месте, пообещал все это взять под контроль. Это главная тема первой полосы.

Дали также новость и о том, что появилась субсидия для местной авиакомпании "Ямал" на перевозки по главному нашему маршруту Салехард-Москва, что будут снижены цены на билеты и появятся дополнительные рейсы.

Справка "РГ"

Газета "Амурская правда" (Благовещенск, Амурская область).

Это одно из старейших изданий Дальнего Востока и Амурской области. Она выходит с 1918 года и лидирует среди местных печатных СМИ. Среди постоянных рубрик издания: экономика, политика, малый бизнес, законотворчество, социальная сфера, образование, культура, спорт, семья и другие.

Газета "Красный Север" (Салехард, Тюменская область - ЯНАО).

Одна из старейших газет Севера России. Основана 19 апреля 1931 года. Долгое время издавалась на русском и ненецком языках, но потом была разделена на две газеты: русскоязычную "Красный Север" и ненецкую "Няръяна Ӈэрм". Выходит два раза в неделю: по средам и субботам.

А у нас - все впереди!

Патимат Сагитова, редактор информационного отдела газеты "Медицина Дагестана":

- Я сейчас нахожусь на стажировке в "Российской газете" со своим коллегой - дизайнером-верстальщиком. Наша стажировка стала возможной благодаря заключенному соглашению о партнерстве с "РГ". Для сотрудников региональных СМИ повышение квалификации в самом крупном издании страны - это возможность повысить насыщенность контента и дизайна, упорядочить работу редакции и вывести издание на качественно новый уровень.

Из дагестанских СМИ "РГ" выбрала для сотрудничества газету "Медицина Дагестана". Она была основана в 1998 году профессором Дагестанской государственной медицинской академии Даниялом Мавраевым. Дед его, кстати, был первым книгоиздателем в Дагестане и открыл первую типографию, способствовал сохранению и распространению местного фольклора. Прошло двадцать лет. Газета живёт и здравствует, и даже тираж вполне на уровне по местным меркам - 11 тысяч экземпляров. Но знаете, как это бывает - в медиа-бизнесе надо бежать очень быстро, чтобы оставаться на месте, и в два раза быстрее - для того чтобы двигаться вперёд. Мы решили поднажать.

Поздравляю коллег-победителей. Представляю, сколько труда и сил они вложили в свои газеты, сколько нервных клеток сгорает каждый день у её редакторов. А с другой стороны, в каком издании не так? И думаешь - если смогли они, сможем и мы. И вы.

Победители конкурса "10 лучших газет России-2018"

"Амурская правда", Амурская область

"Беловский вестник", Кемеровская область

"Вперёд", Ростовская область

"Выксунский рабочий", Нижегородская область

"Добринские вести", Липецкая область

"Карталинская новь", Челябинская область

"Красный Север", Ямало-Ненецкий Автономный округ

"Нейва", Свердловская область

"ПроСевероуральск.ру", Свердловская область

"Центр", Удмуртская Республика