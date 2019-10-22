Песков объяснил рост внеплановых проверок

Число плановых проверок уменьшается, в то же время в ряде сфер есть тенденция к увеличению числа внеплановых проверок, но это связано с безопасностью жизни граждан. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По плановым проверкам есть данные, что сокращается количество, и президенту неоднократно докладывалось", - сказал Песков.

"Внеплановые - в некоторых областях действительно есть тенденция к увеличению, чаще всего из-за появляющихся обстоятельств: страшные пожары, естественно, наши пожарные службы начинают активнее работать и это оправдано, потому что мы теряли наших граждан в этих ужасных пожарах", - продолжил представитель Кремля. "История в Красноярске с дамбами тоже требует определенной проверочной деятельности, потому что это связано с безопасностью жизни", - добавил он.

"Надо рассматривать в комплексе", - считает Песков. Для упорядочивания контрольно-надзорной деятельности принимается комплекс мер, недавно был открыт интернет-ресурс корпорацией МСП вместе с АСИ и министерством экономразвития, который призван обеспечить полную транспарентность процесса проверок, сопоставление официальных и неофициальных данных, напомнил он. Так что есть надежда, что скоро в этой сфере будет абсолютная прозрачность.