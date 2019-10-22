Песков: Сроков "нормандского саммита" сейчас нет

Саммит в "нормандском формате" подготовить сложно из-за позиции одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос о том, не находится ли "нормандский формат" в тупике, Песков сказал журналистам: "Действительно, "нормандскому формату" сейчас тяжело".

"В свое время "нормандский формат согласовал некий комплекс договоренностей, и сейчас одна из сторон-участниц "нормандского формата" допускает отхождение от этого комплекса договоренностей, затрудняя подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту", - продолжил он.

По словам представителя Кремля, "в ситуации, когда одна из сторон заявляет о неких новых подходах, "нормандский формат" испытывает определенные трудности, чтобы должным образом подготовить саммит, и это затягивает столь ценное время".

"Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может", - отметил Песков.

Он напомнил позицию президента России: сначала подготовка, а потом саммит. "В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняются запросные позиции одной из сторон", - добавил пресс-секретарь главы государства.