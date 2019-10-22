Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда

Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.

Плеер с контентом и рекламой от Moonwalk использовался на таких сайтах, как HDRezka, BasKino, KinoGo и многих других. В общей сложности плеер Moonwalk использовали около 80 процентов всех пиратских ресурсов в России, пишет TorrentFreak.

Со ссылкой на представителей Moonwalk издание сообщает, что сервисы "не заработают никогда".

Теперь все эти сайты не могут показывать посетителям пиратский контент, в том числе более 33 тысяч фильмов и телесериалов. Чаще всего перед кино или ТВ-шоу демонстрировалась реклама - обычно рекламировались нелегальные онлайн-казино и другие сервисы с азартными играми.