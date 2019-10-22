Почта России и IQ Media продолжат сотрудничество

В рамках проекта по размещению рекламы на жидкокристаллических панелях в отделениях связи АО "Почта России" продолжит сотрудничество с компанией IQ Media.

В ближайшее время стороны планируют подписать мировое соглашение по спорным вопросам, согласовали необходимые изменения порядка работы по исполнению действующего контракта и намерены продолжить сотрудничество в новом формате.

Компания IQ Media стала партнером "Почты России" в проекте по размещению в сети отделений жидкокристаллических медиапанелей для показа рекламы в 2018 году. В более чем 2000 отделений почтовой связи было установлено 3500 самых современных медиаэкранов.

Ранее между сторонами возникли вопросы, решение которых происходило с привлечением судебных инстанций. Однако наличие исков никак не отразилось на ходе проекта или развитии взаимоотношений между партнерами и представляло собой обычную практику урегулирования споров.

"Для нас сотрудничество с IQ Media стало важным федеральным проектом, - отметил заместитель генерального директора по почтовому бизнесу и социальным услугам АО "Почта России" Ярослав Мандрон. - Мы создали эффективную площадку, которая открыла нашим клиентам новые возможности по оказанию качественных рекламных услуг. Особенно в части таргетирования, где используются сложные методы и настройки поиска целевой аудитории в соответствии с заданными параметрами".