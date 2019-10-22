Поддержка въездного туризма оказалась под угрозой срыва

Туроператоры, привлекающие в Россию иностранных туристов, не могут получить обещанные субсидии из-за технической ошибки, сообщил во вторник, 22 октября в ходе заседания подкомитета по туризму Госдумы председатель подкомитета Сергей Кривоносов.

"Было постановление правительства, деньги обозначили, но туроператоры их получить не могут", - сказал он. Понятно, что, это не вина Минэкономразвития, но вопрос нужно решать, отметил он, обращаясь к присутствовавшему на заседании замминистра экономического развития Сергею Галкину.

Как пояснил депутат "Российской газете", субсидии были выделены для поддержки туроператоров, которые будут активно заниматься въездным туризмом. Но из-за технической ошибки в документах фактически деньги не выплачиваются. Если вопрос не будет решен в ближайшее время, выделенные средства должны быть возвращены бюджет, и задача решена не будет, отметил он.

"Мы высказали озабоченность ситуацией по расходованию бюджетных средств. Будем продолжать депутатский контроль", - сказал Кривоносов.

Правила предоставления субсидий правительство России утвердило в мае этого года. За каждого привлеченного в Россию интуриста российским туроператорам должны были выплачивать по 1,2 тысячи рублей. При этом субсидировать предполагалось въездной турпоток из "целевых" стран, то есть государств с развитой экономикой и высоким уровнем жизни. Среди них Соединенные Штаты, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Израиль, Индия, Япония и Южная Корея.