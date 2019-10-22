Вводится новая практика: в судах начнут работать специальные примирители, которые помогут спорящим сторонам найти общий язык. 22 октября пленум Верховного суда рассмотрел проект регламента судебного примирения.

Житейская история, ставшая первым делом, рассмотренным Вторым кассационным судом: некий столичный житель тихо забрал вещи и ушел из дома. "Я устал, я ухожу", сказал он жене и подал на развод. А через несколько лет бывшая супруга подала в суд, чтобы выписать его из муниципальной квартиры. Мужчина лишился столичной прописки.

Более тысячи судей в отставке уже подали заявления, чтобы стать судебными примирителями. Их список утвердит пленум Верховного суда России

Кассационный суд оставил решение нижестоящих инстанций в силе, ведь все по закону. Но если бы судебные примирители уже приступили к работе, они вполне могли заняться этими людьми. Если мужчине нужна только прописка, то, наверное, можно прийти к какому-то соглашению: заключить договор, мужчина будет оплачивать коммунальные, выполнит какие-то условия.

Скорее всего, женщина хочет, чтобы бывший муж, а тем более его будущие жены, любовницы, дети, не могли претендовать на квартиру. Примиритель - судья в отставке - разъяснит законы, судебную практику, подскажет, можно ли найти вариант, чтобы и муж остался с пропиской, и проблем с дележом квартиры в будущем не возникло.

И если удастся найти решение, которое устроит всех, стороны смогут заключить мировое соглашение, которое утвердит суд. Оно и станет точкой в деле. Как сообщил секретарь пленума Верховного суда России Виктор Момотов, заявления о включении в списки судебных примирителей подали более тысячи судей.

"Список судебных примирителей мы утвердим на заседании пленума Верховного суда РФ 31 октября", заявил он.

Напомним, закон, который вводит в силу новые примирительные процедуры, вступает в силу 25 октября.

- Судебное примирение - совершенно новая процедура, - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Она может проходить на любой стадии судебного разбирательства и будет проводиться с участием судебного примирителя. Судебное примирение может быть инициировано сторонами либо предложено судом. Но в любом случае, участие в такой процедуре будет делом добровольным. Введение института судебных примирителей может дать дополнительный импульс развитию примирительных процедур в целом".

Фраза "на любой стадии" означает, что если даже решение уже вступило в законную силу, то есть принято второй инстанцией, еще есть шанс помириться и повернуть дело в хорошую для всех сторону.

Адвокат Вячеслав Голенев особо обращает внимание на то, что новые правила дают сторонам возможность договориться с помощью примирительных процедур даже после того, как дело прошло две инстанции. Примирение, по его словам, может стать единственным шансом для проигравшей стороны добиться приемлемого для нее результата. Кассационный суд вправе отменить решения нижестоящих судов и утвердить мировое соглашение.

Также новые нормы расширяют применение в судах медиации, это тоже процедура мирного урегулирования с помощью посредника. Разница между судебным примирением или медиацией для простого человека не сразу уловима. Здесь дело в юридических нюансах, но суть одна.

Фигура посредника в новых процедурах является ключевой. Все дело в том, что люди, вставшие к судебному барьеру, зачастую уже не могут спокойно разговаривать друг с другом. Нужен нейтральный человек, который сможет установить мостики. Иногда вполне можно договориться, если перестать нервничать и начать (хотя бы постараться) рассуждать здраво. У судей в отставке, как посредников, есть огромные плюсы: это опыт и знания. Прежде всего судебный посредник сможет объяснить все правовые тонкости, на что могут рассчитывать обе стороны, если решат воевать до конца. Поэтому то, что теперь судьи в отставке смогут работать и судебными примирителями, и медиаторами, большой плюс.

Как сказано в проекте регламента, стороны участвуют в судебном примирении добровольно. Кандидатура судебного примирителя определяется по взаимному согласию сторон. Это значит, что никто не будет навязывать людям конкретных примирителей. Не нравится один кандидат, можно выбрать другого. Нет желания вообще вести разговор по-хорошему и искать компромиссы, что ж, будет обычный судебный процесс. "Стороны вправе совместно определить наиболее подходящие порядок и результат примирения", - сказано в проекте. Вся информация, которая прозвучала в ходе переговоров, конфиденциальна. Примиритель не вправе разглашать ее без согласия сторон. Так что можно рассчитывать на доверительный разговор. Судебное примирение проводится в здании суда в отдельном помещении.