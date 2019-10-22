Торговля, транспорт, выращивание овощей и строительство - вот те сферы, где правительство ограничивает долю "безвизовых" мигрантов ради того, чтобы работу смогли найти граждане РФ. Фото: REUTERS

Так, мигрантам категорически запрещено будет трудиться в аптеках, на розничных нестационарных торговых объектах и рынках, а также в торговле вне магазинов, палаток и рынков. В таких сферах, как торговля алкоголем и табаком в специализированных магазинах, гастарбайтерам работать можно будет, но их там должно быть не больше 15 процентов от общего числа работников организации. В "деятельности в области спорта" мигрантов должно быть не больше 25 процентов, а на сухопутном пассажирском и автомобильном грузовом транспорте - максимум 26 процентов от числа работников предприятия.

Впрочем, ограничение на привлечение мигрантов в торговлю устанавливается уже много лет подряд. А число иностранных работников в сфере транспорта планомерно снижается.

Есть еще две сферы, куда мигранты будут допущены в ограниченном числе, - это выращивание овощей и строительство. Так, сельхозпредприятия смогут брать для выращивания овощей до 50 процентов работников - гастарбайтеров (в этом году им было разрешено брать их столько же, но были исключения - Приморский край и Астраханская область, на которые ограничения не распространялись). В следующем году исключения не будет.

Также сохранена допустимая доля мигрантов в сфере строительства - 80 процентов. Норма не будет распространяться на Бурятию, Амурскую область и Москву, а в Дагестане доля составит 50 процентов. Это значит, что теперь строительная фирма не сможет пользоваться трудом только иностранцев, они будут обязаны принимать на работу и граждан России. Это касается и других сфер деятельности, упомянутых в постановлении.

Квота на трудовых мигрантов из дальнего зарубежья сокращается почти в полтора раза

Также правительство намерено сократить квоту на привлечение трудовых мигрантов из стран дальнего зарубежья на будущий год почти в полтора раза.

Так, ее планируется установить в размере 105 тысяч человек. Это значит, что именно столько "визовых" мигрантов получат право трудиться в России в 2020 году. На текущий год квота была установлена в размере 144,6 тысячи человек.

Напомним, по квоте приезжают работать в Россию только "визовые" мигранты, "безвизовые" едут трудиться в нашу страну практически без ограничений. И устанавливается она постановлением правительства тоже ежегодно.

"Визовых" мигрантов в Россию, как правило, привлекают в связи с реализацией инвестпроектов с участием иностранного капитала; применением импортного технологического оборудования, нуждающегося в установке и обслуживании; использованием современных технологий в строительстве, соблюдением качества и сроков выполнения строительных работ; отсутствием кадров нужной квалификации в регионах.

Торговля, транспорт, выращивание овощей и строительство - вот те сферы, где правительство ограничивает долю "безвизовых" мигрантов ради того, чтобы работу смогли найти граждане РФ.