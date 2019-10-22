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22.10.2019 11:31
Проект: Пресс-релизы

Президент России отметил лидерство "Россети Центр" в цифровизации энергокомплекса

"Россети Центр" отмечены президентом России Владимиром Путиным в числе передовых компаний. Выступая на III Международном форуме "Российская энергетическая неделя", глава государства назвал компанию одним из лидеров реализации Концепции цифровой трансформации, упомянув проекты, реализуемые в Белгородской области.
Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО "МРСК Центра" Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО "МРСК Центра"
Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО "МРСК Центра"

- Россия активно применяет цифровые решения в энергосетевом комплексе. Запущены пилотные проекты умных сетей в Калининграде, Уфе, Белгороде. С учетом результатов будем масштабировать этот опыт и на другие регионы Российской Федерации, - подчеркнул президент.

Опережающая цифровизация в "Россети Центр" - управляющей организации "Россети Центр и Приволжья", началась год назад, когда генеральным директором компаний стал Игорь Маковский. Он поставил задачу реализовать Концепцию цифровой трансформации опережающими темпами и взял под личный контроль все проекты концепции во всех 20 регионах деятельности "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжья".

Первые "цифровые пилоты" были внедрены в Белгородской области: в августе 2019 года компания ввела здесь первую в Центральном федеральном округе цифровую подстанцию 35/10 кВ Никольское - один из самых современных энергообъектов в России, а также первый в мире электросетевой объект в виде геральдического символа города - опору ЛЭП, стилизованную под герб Белгорода. Оба объекта были запущены в эксплуатацию в День города Белгорода - такую задачу ставил Игорь Маковский.

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО "МРСК Центра"

Белгородская область стала уже вторым регионом "Россети Центр" - управляющей организации "Россети Центр и Приволжья", который Владимир Путин отметил за реализацию проектов цифровизации. В рамках рабочей поездки президента России в сентябре в Ижевск генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский совместно с главой Удмуртии Александром Бречаловым представил главе государства оптимальную модель управления электросетевым комплексом на примере Удмуртской Республики. "Россети Центр" - управляющая организация "Россети Центр и Приволжья" под личным контролем Игоря Маковского всего за год внедрила в регионе технологические решения на базе отечественных программных продуктов, существенно повысившие надежность и эффективность электроснабжения, а консолидация региональных электросетевых активов на базе компании ощутимо помогла в реализации социально значимых проектов в регионе. А в столице республики Ижевске в рамках цифровой трансформации был открыт первый в периметре "Россетей" цифровой городской диспетчерский пункт. Как отметил Павел Ливинский, запуск модернизированного на базе цифровых технологий центра диспетчеризации Ижевска дает старт масштабному проекту реконструкции аналогичных пунктов во всех регионах присутствия компании.

Владимир Путин после ознакомления с проектами одобрил инициативу о масштабировании реализуемой в Удмуртии целевой модели управления электросетевым комплексом и в других субъектах РФ. Президент России также положительно оценил синергетические эффекты от внедрения целевой модели управления электросетями регионов до 2030 года.

Материалы предоставлены пресс-службой ПАО "МРСК Центра"

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